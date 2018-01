Tragédia

VV-Fanni gyilkosság: kút mélyén lehet VV Fanni holtteste

A rendőrség német halottkereső kutyákat bérelt, hogy megtalálják végre VV Fanni holttestét. A család ügyvédje szerint egy elhagyatott kútba dobhatták a lány földi maradványait. 2018.01.17 17:59 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Hetek óta nem találják a november 20-án eltűnt Novozánszki Fanni holttestét. Hivatalosan a lányt továbbra is eltűntként keresik. A Bors információ szerint most a rendőrség halottkereső kutyákat bérelt Németországból.



Ezeket a kutyák speciálisan arra képezik ki, hogy kiszagolják a holttesteket. A Borsnak dr. Lichy József, a Novozánszki család ügyvédje azt mondta, hogy vízben már nem igazán keresik Fanni holttestét.



Bizonyos tavak fölé még lehet küldenek drónt, de nem hiszem, hogy a búvárcsapatokkal már nagy keresés lenne. Attól tartok ugyanis, hogy a gyilkosa egy elhagyatott kútba dobta Fanni testét, és ha így van, akkor esélytelen, hogy az onnan valaha is előkerül. Ha egy kietlen területen, egy ipari vagy akár magánhasználatú kútba dobta, a test alulra szorult, a víz elfedi a szagot, és a halottkereső kutya sem tudja kiszagolni a tetemet" - mondta az ügyvéd, aki szerint még barlangba vagy üregbe is rejthették a 24 éves lány földi maradványait. Az egyre valószínűtlenebb, hogy elásták volna, mert a rendőrök az elsők között kérdezték ki az erdészeket és a vadásztársaságokat arról, találtak-e friss ásásnyomot. Ha találtak volna, arról tudnánk.

A gyilkossággal B. Lászlót gyanúsítják, aki egy barátjától bérelt autóval ment el Fannihoz november 20-án este, majd a biztonsági kamera felvételei alapján az ölében vitte le a mélygarázsba a lány élettelen testét. Először a Dunában keresték VV Fannit, mivel a gyanúsított férfi dunaújvárosi, és az autópálya felvételei bizonyítják, hogy a járt a Duna partján miután megölhette a lányt.



Később zonban, ahogyan az Origo is megírta, a bérelt autó GPS- adataiból kiderült, hogy a férfi Budapest és Veszprém között is járt Fanni eltűnésének estéjén. Ráadásul egy több tízezer hektáros erdős területen. A Vác Online információi szerint a nyomozók ekkor azt hitték, hogy elásták a halott lányt. Ugyanakkor az sem kizárt, hogy a Balatonban van a holttest, mivel a férfi Siófok érintésével indult haza Dunaújvárosba, ahol bedobhatta a tóba, mielőtt átöltözött.



Ez mind csak találgatás, az viszont tény, hogy B. László másnap, november 21-én visszavitte a bérelt autót, amiből megpróbálta eltűntetni a vérnyomokat, de nem sikerült - írta a Ripost. Amikor a kölcsönzőben megkérdezték, mi történt, a férfi azt mondta, hogy elütött egy vadat, a tetemet pedig a csomagtartóba tette. Az ismerőse nem hitt neki, ezért hívta a rendőrséget, akik elfogták a férfit. B. László a bűnrészességet bevallotta, de azt nem, hogy ő gyilkolta meg Novozánszki Fannit és megpróbálta másra terelni a gyanút.



Ügyfelemet folyamatosan kihallgatják, együttműködik. A bűnrészességet igen, de az emberölést továbbra sem fogja beismerni. Egy dolgot tudni kell, itt azért keresnek egy német rendszámú BMW-t is, de nyilván erről a rendőrség többet tud mondani. Ez egy egészen más autó, mint amit megtaláltak a nyomozók. Ügyfelem nem BMW-t bérelt" - mondta a Borsnak az ügyvéd. Szerinte elképzelhető, hogy a BMW sofőrje ölte meg Fannit. A BRFK-n cáfolták, hogy keresnének egy ilyen autót. Ha megtalálják VV Fanni holttestét, a nyomozóknak már nem csak közvetett, közvetlen bizonyítékok is segítenek majd abban, hogy kiderítsék, mi történt azon az éjszakán.