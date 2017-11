Baleset

Súlyos baleset egy csepeli iskolában - két sérült

Baleset történt egy csepeli gimnáziumban - közölte a Momentum. A párt elnökségi tagja, Dukán András Ferenc a következő közleményt juttatta el az atv.hu szerkesztőségének:



"Felháborodott szülők értesítettek arról, hogy a csepeli Jedlik Ányos Gimnáziumban (ahol nekem is volt szerencsém tanítani) a mai napon komoly baleset történt: az egyik ablak tokkal együtt rázuhant két diákra, mindenestül beborítva őket üvegszilánkkal.



A diákok elmondása szerint a folyosón vérfoltokat hagytak hátra, amikor a kötözőhelyre kísérték őket" - írta.



Hozzátetette: az iskolában évtizedek óta megoldatlan a nyílászárók cseréje, több ablakot kényszerből beszegeltek már, nehogy nyitás közben kiessenek a helyükről, úgy, ahogy az most is történt. "Csepeli képviselőjelöltként, a Momentum oktatáspolitikusaként nem mehetek el amellett, hogy Németh Szilárd, mintegy másfél évvel ezelőtt, nyilvános sajtótájékoztatón tett ígéretet az iskola felújítására. Ideje, hogy szembenézzen a magyar oktatás tragikus állapotával" - folytatta a politikus, majd a közlemény végén mielőbbi jobbulást kíván a sérülteknek.