Baleset

Az elmúlt 24 órában négy halálos közlekedési baleset történt az országban, valamennyi esetben gyalogost gázoltak el

hirdetés

Ebben az időszakban az időjárási, a látási és az útviszonyok egyaránt kedvezőtlenül változnak. A gyalogos balesetek magas számához nagy mértékben hozzájárul, hogy ilyenkor jóval nehezebb észlelni őket, mint más évszakokban. A nappali világosság időtartama jelentősen lecsökken, gyakran felhős ég, és a sűrű téli csapadékok (hó, ónos eső stb.) is megnehezítik a járműből való kilátást. A sötétebb környezet, a csapadéktól csillogó útburkolat, a szemből érkező járművek fényszórói, valamint a csapadékos időben működő ablaktörlők is nehezebbé teszik a gyalogos jelenlétének észlelését. Ezen túl a szennyezett szélvédők, azok esetleges belső párásodása, vagy a régi, funkcióját betölteni már nem képes ablaktörlő lapátok használata is rendkívül kedvezőtlenül hat az úttesten áthaladni szándékozó gyalogosok észlelhetőségére.



Tovább nehezíti a helyzetet, ha a gyalogosok nem feltűnő, a környezetből kirívó, hanem szürke, vagy sötét tónusú ruházatot viselnek. A gyakoribb gyalogos elütésekhez hozzájárul az is, hogy a nedves útburkolaton a járművek fékútja – s ezáltal a féktávolság – megnő, és ez jelentősen növeli a balesetek bekövetkezésének kockázatát.



Csapadékos időben, valamint erős, csípős szélben az is jól megfigyelhető, hogy a gyalogosok igyekeznek mielőbb „fedél alá”, azaz védett helyre kerülni. Ez egyben azt is jelenti, hogy körültekintésük sok esetben felületes, nem feltétlenül a kijelölt gyalogos-átkelőhelyen kelnek át, és rosszul mérik fel az érkező járművek sebességét.

police.hu

Legfontosabb tanács, hogy az őszi-téli időszakban különösen figyeljünk a gyalogosok közlekedésére, vezessünk körültekintőbben, óvatosabban és lassabban! Tartsuk mindig tisztán a gépjármű fényszóróit, világító eszközeit, valamint szélvédőit és cseréljük le az elöregedett ablaktörlő lapátot.



A belső párásodás megszüntetése nélkül soha ne induljunk útnak! A szélvédők szárításának legjobb módja az üvegekre irányított, intenzív fokozatra kapcsolt légkondicionáló használata.



Számoljunk mindig azzal, hogy a jármű féktávolsága a hőmérséklet, a leesett csapadék és az útviszonyok függvényében akár jelentős mértékben is megnőhet, és ez meghatározó lehet abban, hogy a baleset elkerülhető, vagy sem.



Legyünk türelmesebbek az úttesten lassabban haladó gyalogosokkal szemben,biztosítsuk biztonságos átkelésüket, és véletlenül se próbáljunk meg az előttünk áthaladó gyalogos mögött közvetlenül áthaladni (várjuk meg, míg a gyalogos átér az úttesten, hiszen az elsőbbségadási kötelezettség a gyalogos járdára való fellépéséig tart).



Akkor is késedelem nélkül reagáljunk az adott közlekedési szituációra, ha a gyalogos esetleg figyelmetlenül, vagy szabálytalanul, nem elsőbbségi helyzetben kíván áthaladni az úttesten.



A gyerekek (akik az átlagosnál óvatlanabbak és kevésbé kiszámíthatóan közlekednek), valamint a többnyire lassabban, bizonytalanabbul haladó idősebbek különös odafigyelést igényelnek.

A fokozott óvatosságra különösen nagy szükség van a nagyobb belterületi csomópontoknál, a bevásárló központok, vasúti és autóbusz pályaudvarok környezetében, a gyalogos átkelőhelyek megközelítése során, valamint a gyermekek, a fiatalok és az idősek által látogatott intézmények (tanintézetek, sportlétesítmények, nyugdíjas otthonok) közelében.



A KRESZ a gyalogosok részére előírja, hogy „lakott területen kívül éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a láthatósági mellény (vagy ruházat) használata kötelező!” A láthatósági – fényvisszaverő – eszközök használata életmentő lehet lakott területen kívül-belül, sötétben, és jó látási viszonyok között egyaránt, így a mellény viselése ajánlott azokban az esetekben is, amikor az éppen nem kötelező.