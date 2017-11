járvány

Gyermekekre veszélyes betegség terjed a levegőben!

A fertőzöttek sok apró kiütésről, magas lázról, izomfájdalomról és nyelési nehézségekről panaszkodnak: a kór több mint két hétre is ledöntheti a lábáról a fertőzötteket. Eddig Csongrád és Nógrád megyéből jelentettek betegeket. 2017.11.05

"A coxsackievírus okozta fertőzés A típusa az 5–10 éves gyermekekre veszélyes" – nyiltkozta a Blikknek dr. Bense Tamás háziorvos. "Lappangási ideje 3–7 nap: torokfájással, magas lázzal, végtagfájdalommal, rossz közérzettel jár, a talpon, tenyéren és a szájnyálkahártyán kis hólyagocskák jelennek meg. A fájdalomcsillapításon kívül fontos a fokozott folyadékbevitel, a kéz-láb-száj szindrómás betegek ugyanis kiszáradás ­miatt szoktak kórházba kerülni" – fejtette ki a szakember.

A vírus B típusa viszont már minden korosztályt érint: Székkutason például felnőtteknél is kimutatták a vírust, amelynek ez a fajtája mellkasi fájdalommal is jár.



"Elsősorban cseppfertőzéssel terjed, akár 4-5 óráig is életképes marad a kórokozó. Ritkán olyan szövődményekkel járhat, mint szívizom-, agyhártya- és agyvelőgyulladás. Ilyen esetben mindenképpen kórházi kezelés szükséges, egyébként 4–7 nap alatt gyógyul" – tette hozzá Bense doktor, aki hozzáfűzte: a vírusnak van egy agresszívabb, Ázsiá­ban, Afrikában és az Egyesült Államokban terjedő, heveny tüneteket okozó formája is, ám Európa egyelőre ettől nincs veszélyben. Mint mondta, a megfertőződés ellen rendszeres kézmosással védekezhetünk. Erre különösen érdemes odafigyelni most, hogy az influenzajárványmár itt van a küszöbön. Ritka esetekben ugyanis előfordulhat, hogy egy coxsa­ckievírus-fertőzés mellé egy influenzafertőzés is párosul.



Így védekezzen a betegség ellen

- Rendszeresen mosson kezet.

- Használjon fertőtlenítőkendőt a közösségi járatokon.

- Étkezzen tápanyag- és vitamindúsan.

- Mozogjon rendszeresen.

- Aludjon legalább 7-8 órát naponta.