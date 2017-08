Idétlen idők

Vihar - Több száz háztartásban még mindig nincs áram a Nyugat-Dunántúlon

A szolgáltató most is teljes létszámmal, a Tiszántúlról és a Dél-Dunántúlról átcsoportosított szakemberekkel, külső partnerek bevonásával, a katasztrófavédelem támogatásával dolgozik az áramhálózatot ért súlyos sérülések javításán. 2017.08.13 10:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Kisfeszültségű hibák miatt több száz nyugat-dunántúli háztartásban még mindig nincs áram az előző napok viharai következményeként, a szakemberek továbbra is teljes létszámmal dolgoznak a hiba elhárításán - tájékoztatta vasárnap az E.ON szóvivője az MTI-t.



Egyházi Nikoletta elmondta: a középfeszültségű hálózat hibáit már mindhárom - Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala - megyében kijavították. A szakemberek most a kisfeszültségű hálózatot ért károkat hárítják el. A legsúlyosabb a helyzet az Őrségben: Bajánsenyén és Kercaszomorban a falu villamos hálózatának kétharmadát megsemmisítette a vihar, itt gyakorlatilag új hálózatot kell építeni.



A szóvivő kiemelte: a szolgáltató most is teljes létszámmal, a Tiszántúlról és a Dél-Dunántúlról átcsoportosított szakemberekkel, külső partnerek bevonásával, a katasztrófavédelem támogatásával dolgozik az áramhálózatot ért súlyos sérülések javításán. Ugyanakkor még szombaton és vasárnap is nagy számban érkeztek újabb bejelentések károkról - tette hozzá.



Az E.ON számításai szerint a hibák javítása hétfőre is áthúzódhat.



Csütörtök este a nyugat-dunántúli régióban 120 ezer fogyasztónál szűnt meg az áramszolgáltatás a vihar miatt. Széttörtek a kisfeszültségű hálózatoszlopok is, az orkánerejű szél szétszaggatta a vezetékeket, amelyek javítása hosszabb időt vesz igénybe.