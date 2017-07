Tragédia

Még fia temetésének napján is zaklatták a veronai buszbaleset egyik áldozatának édesanyját

Egy pedofil férfi a gyerekek képei alá kommentelt nyomdafestéket nem tűrő dolgokat. Több áldozat szüleit is zaklatják a Facebookon. 2017.07.07 07:34 ma.hu

"Még a zsidó kölkeitek megdögléséből is pénzt akartok, nektek semmi nem elég?". Ilyen és ehhez hasonló üzenetek kap Szilvia és férje, akiknek kisfia, Botond is a veronai buszbalesetben vesztette életét.

Az édesanya a Borsnak nyilatkozva elmondta, hosszú ideje zaklatják őket a Facebookon.

"Állíthatom, hogy egy ember a baleset napja óta zaklat minket ilyen üzenetekkel. Nem is értem, hogy miért, mert azt nem várja meg, hogy válaszoljak, csak leírja, amit akar, aztán törli magát. Olyan is előfordult, hogy az elhunyt kisfiam nevével csinált magának profilt, és arról írogatott nekünk. Még a temetés napján sem fogta vissza magát. Egyébként nem ő az egyetlen zaklató. Egy pedofil férfi a gyerekek képei alá írogatott nyomdafestéket nem tűrő gusztustalanságokat, mindenféle fajtalankodással kapcsolatos üzeneteket. Szerencsére őt már elkapta a rendőrség. Remélem, ezt az illetőt is sikerül. Felháborító, hogy idáig jutott a világ! Elég nekünk azt feldolgozni, ami történt." - mondta.

A zaklató nem állt meg a zsidózásnál, a legaljasabb, legundorítóbb kérdéseit sem félt feltenni kamu Facebook oldaláról: "Még meg sem kérdeztem, hogy hamvasztásos temetés volt? Jogunk van tudni, mivel a MAGYAR KORMÁNY A MAGYAR EMBEREK, TEHÁT A MI pénzünkből finanszírozta, s nem uccsó sorban végül is odakint, Veronában már félig elő volt készítve a hamu egy része."

Szilvia úgy tudja, több más áldozat szüleit is zaklatják hasonló üzenetekkel.