Csendes gyilkos

A család macskája mentette meg a gazdik életét

Kedvenc macskájuk mentette meg egy amerikai család életét - írja a Huffington Post.

Gracie, Shanahanék cicája február 4-én késő este rendkívül furán kezdett el viselkedni: idegesen járkált fel, s alá, majd valósággal dörömbölni kezdett a lakás udvarra vezető ajtaján. Az incidens éjfél után, 1 óra körül történt, a család pedig tovább aludt volna, ha Gracie nem csap zajt.

Mint kiderült, a macska azért hangoskodott, mert érezte, hogy a lakásban rendkívül magas a levegő szén-monoxid tartalma.

Amikor Anette Shanahan felkelt, gyengének érezte magát, majd szinte rögtön neki is esett az egyik hálószobában lévő széknek. A férje, Kevin azt nyilatkozta, hogy ha Gracie nem ébreszti fel őket, mind meghaltak volna.

"Felkeltem megnézni, hogy mi ez a nagy dörömbölés, és mikor oldalra néztem, azt láttam, hogy Anette a széknek esett és nem tud felkelni" - emlékezett vissza a férfi.

A családnak végül sikerült kijutnia a lakásból, majd rögtön értesítették a hatóságokat és a mentőket is. A segítség szerencsére hamar megérkezett, amire szükség is volt, mivel Shanahanék nehezen vettek levegőt az eset után. A helyszínre érkező tűzoltók átvizsgálták a házat. Kiderült, hogy szén-monoxid mérgezés miatt nem kapott levegőt a család, a színtelen, szagtalan gyilkos gáz a meghibásodott vízmelegítőből szivárgott.