Bűntény

Sörétes puskával ölte meg volt élettársát egy marosvásárhelyi lokálban egy férfi

hirdetés

Fegyverrel végzett volt élettársával egy férfi egy marosvásárhelyi lokálban - közölte a Mediafax hírügynökség.

A hírügynökség ügyészségi forrásokra hivatkozva közölte, hogy a férfi vasárnap este sörétes vadászfegyverrel hatolt be a lokálba, ahol a 28 éves volt élettársa dolgozott, és rálőtt a nőre, majd elszaladt. A lövés a lokál egyik vendégét is megsebesítette. A kórházba szállított nő belehalt a sérüléseibe.

Az elkövetőt nem sokkal később elfogták. A csendőrök megtalálták a fegyvert is, amelyet az elkövető menekülés közben eldobott.

A hatóságok szerint a 36 éves férfi szerelemféltésből követte el tettét. Az áldozat egy két és fél éves gyermek édesanyja. A Maszol.ro portál szerint az áldozatot G. Emesének hívják, a nő Facebook-oldalán vasárnap este gyászoló bejegyzések jelentek meg.