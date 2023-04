Tech

Olaszország betiltja a ChatGPT-t

Az olasz adatvédelmi hatóság megtiltotta az OpenAI ChatGPT chatbotjához való hozzáférést az adatvédelem állítólagos megsértése miatt. A döntést egy március 20-i adatbetörés után hozták meg, amely feltárta a felhasználók beszélgetéseit és fizetési adatait.



A 2022 novemberében indított ChatGPT azért vált népszerűvé, mert képes különböző stílusokban és nyelveken írni, verseket alkotni, sőt, számítógépes kódot is írni.



Az olasz Nemzeti Adatvédelmi Hatóság azonban bírálta a chatbotot, amiért nem adott tájékoztatót a felhasználóknak, akiknek adatait az OpenAI gyűjtötte. A felügyeleti szerv azt is kifogásolta, hogy "hiányzik a jogalap", amely indokolná a személyes adatok gyűjtését és tömeges tárolását a platformot működtető algoritmusok "betanítására".



Bár a chatbotot 13 éven felülieknek szánják, az olasz hatóságok azt is kifogásolták, hogy az OpenAI nem telepített semmilyen szűrőt a felhasználók életkorának ellenőrzésére, ami szerintük ahhoz vezethet, hogy a kiskorúak "egyáltalán nem a fejlettségi szintjüknek megfelelő" válaszokat kapnak.



A felügyeleti hatóság most azt követeli, hogy az OpenAI "20 napon belül közölje a helyzet orvoslására tett intézkedéseket", különben a vállalat éves világméretű forgalmának 4%-áig terjedő bírságra számíthat. A chatbot blokkolásáról és az olasz felhasználók adatainak az OpenAI-n keresztül történő feldolgozásának ideiglenes korlátozásáról szóló döntés "azonnali hatállyal" lépett életbe - tette hozzá a szervezet.



Eközben több mint 1100 AI-kutató és prominens technológiai vezető, köztük Elon Musk, a Tesla vezérigazgatója és Steve Wozniak, az Apple társalapítója nyílt levelet írt alá, amelyben féléves moratóriumot követelnek az "óriási AI-kísérletekre".



Az aláírók azt állítják, hogy "az emberi intelligenciával versenyképes AI-rendszerek mélyreható kockázatokat jelenthetnek a társadalomra és az emberiségre", és hogy a gyorsan fejlődő technológiát "megfelelő gondossággal és erőforrásokkal kell megtervezni és kezelni". A csoport határozottan óva intett attól, hogy megengedjék "az irányíthatatlanná váló versenyt a még erősebb digitális elmék kifejlesztésére és bevetésére, amelyeket senki - még alkotóik sem - tud megérteni, megjósolni vagy megbízhatóan ellenőrizni".



A levél szerint ha a mesterséges intelligencia fejlesztői nem tudják magukat irányítani, a kormányoknak kell közbelépniük, olyan szabályozó testületeket létrehozva, amelyek képesek megfékezni az elszabadult rendszereket, finanszírozni a biztonsági kutatásokat, és tompítani a gazdasági csapást, amikor a szuperintelligens rendszerek elkezdik átvenni az emberi munkahelyeket.