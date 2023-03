Tech

Forráskód-szivárogtatóra vadászik a Twitter

A Twitter bírósági beadványt nyújtott be, hogy azonosítsa a platform forráskódjának online közzétételéért felelős személyt vagy csoportot. A kód, amely az oldal teljes működését megalapozza, biztonsági réseket tárhat fel.



A Kalifornia északi körzetének amerikai kerületi bíróságához pénteken benyújtott beadványában - amelyről elsőként a New York Times számolt be - a Twitter azt kérte a bíróságtól, hogy rendelje el forráskódjának eltávolítását a GitHubról, egy szoftveres együttműködési platformról.



A GitHub eleget tett a kérésnek, de a Twitter most azt keresi, ki szivárogtatta ki a kódot. Az ugyanezen bírósághoz benyújtott idézésben a Twitter azt kérte, hogy a GitHub adjon át "minden azonosító információt", beleértve annak a nevét, címét, telefonszámát és IP-címét, aki a kódot közzétette.



Jelenleg a kiszivárogtatóról csak a GitHub felhasználóneve, a "FreeSpeechEnthusiast" ismert.



A New York Times forrásai szerint a Twitter belső vizsgálatot folytat, és már arra a következtetésre jutottak, hogy a kiszivárogtató egy korábbi alkalmazott, aki azután távozott a cégtől, hogy Elon Musk tavaly megvásárolta azt.



Mióta 44 milliárd dollárért megvásárolta a Twittert, és kinevezte magát vezérigazgatónak, Musk a platform dolgozóinak közel háromnegyedét elbocsátotta, akik közül néhányan a médiában panaszkodtak Muskra, míg mások jogi lépéseket terveztek a milliárdos ellen. Bár Musk októberben fejezte be, de amikor áprilisban először kezdeményezte a felvásárlást, a Twitter állítólag lezárta a forráskódját, hogy megakadályozza, hogy a "rosszindulatú" alkalmazottak szabotálják a platformot.



A Twitter forráskódjához való hozzáférés lehetővé tenné a versenytársak számára, hogy lemásolják a platform felépítését, vagy a hackerek betekintést nyerhetnének az esetleges biztonsági résekbe.



Musk a Twitter megvásárlása óta küzd a platform pénzügyi szerencsétlenségének megfordításáért. A Wall Street Journal szerint a Twitter létszámcsökkentése és a felhasználók számára fizetős verifikációs modell bevezetése ellenére a vállalat értéke a felére esett a felvásárlása óta.



Musk feloldotta a platform néhány vitatottabb cenzúrapolitikáját, és számos tiltott fiókot, köztük a volt amerikai elnök, Donald Trump fiókját is visszaállította. Ugyanakkor az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság több vizsgálatot is indított a platform ellen, amelyek republikánus törvényhozók szerint politikai indíttatásúak.