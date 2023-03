Tech

A mesterséges intelligenciába történő globális befektetések visszaestek - jelentés

A mesterséges intelligenciába (AI) történő befektetések világszerte visszaestek, tavaly 34%-kal, 45,8 milliárd dollárra zuhantak - derül ki a CB Insights elemzőcég jelentéséből.



Elemzése szerint a visszaesés közvetlenül megfelel a 2022-ben regisztrált szélesebb körű kockázati finanszírozási lassulásnak. A mesterséges intelligenciával kapcsolatos ügyletek száma is 10%-kal, mindössze 2956-ra csökkent az év során. A finanszírozás a negyedik negyedévben kissé fellendült, elérve a 9,3 milliárd dollárt. Az ügyletek száma azonban tovább csökkent ebben az időszakban.



A jelentés kiemelte, hogy 2022-ben az AI unikornisok száma elérte a 166-ot, 34 új belépővel. A 2022-es mega-körök száma az előző évi rekordmagasról mindössze 115-re zuhant, ami 39%-os csökkenést jelent. Ezek az ügyletek a jelentések szerint 21,8 milliárd dolláros finanszírozást jelentettek, ami éves szinten 47%-os csökkenést jelent.



"Európa ellenszegült az általánosabb trendnek az AI befektetési aktivitás terén" - írta a CB Insights, megjegyezve, hogy a régióban az AI-ügyletek száma tavaly rekordszámúra, 616-ra emelkedett. Az ágazatba irányuló befektetések azonban 9%-kal, 6,2 milliárd dollárra csökkentek.



"Az Egyesült Királyság hajtotta ennek az aktivitásnak a nagy részét, az európai AI-finanszírozás 48%-át és a 2022-es tranzakciók 32%-át adta" - áll a jelentésben.



A globális kockázati tőkefinanszírozás rekordméretű lassulása gyorsabban következett be az AI startupok esetében, mivel a technológiai startupokat már eddig is terhelő makrogazdasági nyomás kezdte érinteni az iparágat megalapozó befektetőket.