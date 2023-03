Tech

Zongora-pedagógiai applikációt készített Nagy János Yancha

Zongora-pedagógiai applikációt készített Nagy János Yancha Erkel-díjas zongoraművész. Az alkalmazás a dzsessz működésének, tanításának könnyen követhető formáját mutatja be.



A szokatlan, újszerű applikáció az improvizatív műfaj tematikus oktatásáról szól, szem előtt tartva azt is, hogy ne vesszen el a dzsessz egyedi, csak az előadóhoz és az adott pillanathoz kötődő unikális jellege - közölték a szervezők.



Mint írták, a Yancha appon a kottapéldák hangzó anyagként is hallhatók, így audiovizuális élményként azonnal elsajátíthatók. Az ajánlott zenehallgatás példáinál az ajánlott albumokhoz közvetlen linken lehet eljutni, a fórumban lehetőség van feltenni kérdéseket, felvenni a kapcsolatot más felhasználókkal, tanulókkal, zongoristákkal, így a kérdésekre könnyen választ lehet találni.



A kommüniké kitér arra, hogy az alkalmazás frissítése folyamatos lesz mind a kotta, mind a hangzóanyagok terén, így az applikáció modern és gyorsan fejlődő, dinamikus és egyedi eszköze lehet a zongoratanításnak.