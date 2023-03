Tech

Kiszivárogtak a ChatGPT felhasználóinak adatai egy súlyos hiba miatt - OpenAI

A ChatGPT mesterséges intelligencia (AI) chatbot személyes felhasználói adatai veszélybe kerültek egy hiba miatt, amelyet később a chatbotot fejlesztő OpenAI fedezett fel - közölte a vállalat szombaton.



"A ChatGPT-t a hét elején offline állapotba helyeztük egy nyílt forráskódú könyvtárban lévő hiba miatt, amely lehetővé tette, hogy egyes felhasználók egy másik aktív felhasználó csevegési előzményeiből származó részleteket lássanak" - írta közleményében a vállalat, hozzátéve, hogy a hibát mostanra kijavították.



Órákkal azelőtt, hogy a vállalat offline állapotba helyezte a ChatGPT-t, lehetséges volt látni egy másik aktív felhasználó kereszt- és vezetéknevét, e-mail címét, fizetési címét, a hitelkártya utolsó négy számjegyét és lejárati dátumát - áll a közleményben.



Összesen a ChatGPT előfizetőinek mintegy 1,2 százalékát érintette az adatszivárgás - közölte a vállalat, hozzátéve, hogy ez a szám "rendkívül alacsony".



Hétfőn a felhasználók nagymértékű hibákról számoltak be a chatbot működésében. A panaszok száma meghaladta az 1000-t az Egyesült Államokban. Az Egyesült Királyságból, Kanadából és Izraelből is jelentettek fennakadásokat.



A ChatGPT 2022 novemberi indulása után vált népszerűvé, kevesebb mint egy hét alatt megszerezte első egymillió felhasználóját. Január végén a Microsoft közölte, hogy "dollármilliárdokat" fektet be az OpenAI-ba. Március elején az OpenAI bemutatott egy új multimodális AI-modellt, a GPT-4-et, amely képes szöveg és kép felismerésére, valamint komplex problémák nagyobb pontosságú megoldására.