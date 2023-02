Tech

Kína készen áll a ChatGPT riválisának beindítására

A Baidu technológiai óriás által programozott ERNIE Bot a kínai média szerint a jövő hónapban indulhat el. 2023.02.10 13:05 ma.hu

A kínai technológiai óriás Baidu az OpenAI rendkívül népszerű chatbotjának, a ChatGPT-nek sajátgyártmányú versenytársát készül piacra dobni . Az ERNIE Bot - az "Enhanced Representation through Knowledge Integration" kifejezésből eredeztetve - "már a célegyenesben van, hogy online legyen" - mondta a Baidu a kínai állami médiának, a Global Timesnak kedden.



A szeptember óta fejlesztés alatt álló Baidu AI-alapú nyelvi modellje bennfentesek szerint várhatóan a jövő hónapban élesedik, bár a vállalat szerint előfordulhat, hogy "a bétatesztelést már korábban elkezdik, hogy lépést tartsanak a Google és a Microsoft tempójával". A Baidu a Timesnak elmondta, hogy az ERNIE létrehozásakor hozzáférhetett a ChatGPT programozásához használt összes technológiához.



A Baidu állítólag "mérföldkőnek és vízválasztónak" nevezte az OpenAI létrehozását az AI-fejlesztésben. A kínai technológiai óriás azonban talán jobban felkészült fő riválisánál a "természetes nyelvi feldolgozásra" - vetette fel a Times, hivatkozva a "hatalmas algoritmus-párokra", a puszta adatmennyiségre és az emberek nyelvhasználatának ismeretére, amelyet a vállalat a legnépszerűbb kínai keresőmotor több mint két évtizedes működése során felhalmozott.



Mivel a Baidu egyértelmű előnyben van a hazai piacon, az ERNIE alkotói "elsősorban a kínai nyelvre, környezetre és piacra fognak koncentrálni, nem pedig a globálisra" - mondta Liu Dingding iparági elemző a Timesnak. A ChatGPT jelenleg nem érhető el Kínában, de állítólag több más kínai vállalat is dolgozik az AI chatbot saját verzióján.



Az ERNIE-t kifejezetten a kínai nyelvre kifejlesztett technikákkal programozták, amelyekben a szövegkörnyezetükből kiragadott egyes szavak sokat veszítenek jelentésükből. Ezért ez az első olyan AI nyelvi modell, amely nemcsak az azt követő szavak, hanem az azt megelőző szavak alapján is értelmezi egy szó jelentését. Ez forradalmi fejlesztésnek számított, amikor az ERNIE egy korábbi verzióját 2019-ben bemutatták, és a nyelvmodell rövid időre első helyezést ért el az általános nyelvi megértés értékelése (GLUE - General Language Understanding Evaluation) néven futó mesterséges intelligencia versenyen. Az ERNIE azóta visszacsúszott az ötödik helyre.



A ChatGPT a korábbi chatbotokhoz képest fejlett nyelvi kompetenciájának köszönhetően a megjelenése óta eltelt első két hónapban több mint 100 millió felhasználót szerzett. A hónap elején egy orosz egyetem a ChatGPT korlátozott hozzáférését követelte, miután egy diák a bot által írt szakdolgozatot készített. A Google az elkövetkező hetekben fogja kiadni a ChatGPT riválisát, a Bardot, míg a kínai e-kereskedelmi óriás, az Alibaba szintén bejelentette, hogy egy ChatGPT-szerű botot fog piacra dobni.