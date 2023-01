Tech

Olyan ultra-vékony agyi implantátumot fejlesztettek, ami nagyon könnyeb bejuttatható a koponyába

A Precision Neuroscience által kifejlesztett agy-számítógép interfész technológiát a tervek szerint az ember koponyájába kell behelyezni, de nem magába az agyba, az eljárás minimálisan invazív. Ez forradalmasíthatja a neurológiai degeneratív betegségek kezelését. 2023.01.28 11:03 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Precision Neuroscience nevű agy-számítógép interfésszel (BCI) foglalkozó vállalatnak sikerült dollármilliókat összegyűjtenie egy olyan implantátum kifejlesztésére, amely lehetővé teszi, hogy az emberek közvetlenül az elméjükkel lépjenek kapcsolatba a digitális eszközökkel.



A médiajelentések szerint a vállalat a héten jelentette be, hogy 41 millió dolláros B-sorozatú finanszírozási kört hajtott végre, egy 2021-es A-sorozatú finanszírozási körben pedig 12 millió dollárt nyertek.



A tervezett eszköz segít majd a súlyos neurológiai degeneratív betegségekben szenvedő embereknek visszanyerni a másokkal való kommunikáció képességét.



"Képzeljünk el egy olyan világot, ahol a súlyos neurológiai állapotok - stroke, traumás agysérülés, demencia - végre kezelhetővé válnak" - idézte a Precision Neuroscience vezérigazgatóját, Michael Mager-t a média. "Ahhoz, hogy ezt a világot elérjük, az agy-számítógép interfész technológiának ki kell lépnie a laboratóriumból a klinikákra. A Precision izgatottan áll e kihívás elé".



Az eszköz, amelyen a Precision Neuroscience dolgozik, egy apró, vékony filmdarabra emlékeztető, Layer 7 Cortical Interface nevű elektródasor.



Míg a más cégek által kifejlesztett hasonló implantátumokat várhatóan közvetlenül az agyszövetekbe helyezik be, a Precision Neuroscience azt szeretné, ha megoldásuk minimálisan lenne csak invazív, és csak egy milliméternél kisebb vastagságú bemetszést igényel a koponyán, hogy az implantátumot a koponya belsejébe, de nem az agyállományba helyezzék.



Ez a megközelítés nem jár kraniotómiával, és az eljárás állítólag visszafordítható, ami potenciálisan lehetővé teszi, hogy a beteg eltávolítsa az eszközt, vagy egy továbbfejlesztett változatra cserélje.



Jacob Robinson, a Motif Neurotech nevű másik BCI-cég alapítója azonban rámutatott, hogy az a tény, hogy a Layer 7-et nem közvetlenül az agyszövetbe ültetik be, valószínűleg azt jelenti, hogy az eszköz által szolgáltatott agyi jelek felbontása nem lesz olyan erős, mint amit más agyi implantátumok nyújtanak.