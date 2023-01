Tech

Idén még nagyobb üzlet lesz a használt mobil

Jelentős eredményeket ért el tavaly őszi indulása óta a Rejoy, a használt és felújított okostelefonok piactere: a bevizsgált, garanciával kínált készülékekkel és kényelmes ügyintézéssel sikeressé váló startup hazai indulása több mint 200 millió forintot fizetett magyar ügyfeleinek a platformján keresztül értékesített készülékekért.



Nem csak Magyarországon egyre népszerűbbek a nem új okostelefonok, az IDC piackutató cég becslései szerint 2022-ben 282,6 millió darab használt, illetve felújított készülék talált gazdára, ami 11,5 százalékos növekedést jelent a 2021-es adatokhoz képest. Az IDC az előttünk álló évekre is további növekedést jósol: 2026-ban várhatóan 413,6 millió készülék talál majd új gazdára ezek közül.

A legtöbben Apple és Samsung telefont adtak el a Rejoyon keresztül

Az eMAG Ventures befektetését élvező Rejoynál tavaly szeptember óta a magyar eladók közel 40 százaléka (39,6%) Apple telefonokat értékesített a Rejoy platformján, harmaduk (33,16%) Samsung készüléket adott el, a dobogó harmadik helyére pedig a Huawei került 16,62 százalékkal, a negyedikre pedig a Xiaomi (10,18 százalék). A budapestiek a legaktívabbak, ha régi készülékük továbbértékesítéséről van szó, őket a szegediek, a szombathelyiek és a debreceniek követik.



A Rejoy.hu-t választó eladók első helyen a biztonságot és az alacsony mértékű befektetett munkát jelölték meg indokként, hiszen a platformon keresztül történő értékesítés stresszmentes, nem kell idegenekkel tárgyalni és találkozni. Hasonlóan fontos szempont az egyszerűség és a kényelem is, mivel minden online történik, az eladással időt takaríthatnak meg az emberek, a készülékért pedig futárt küld a cég.



A Rejoy által kalkulált árak korrektek, és a piaci trendeknek megfelelőek - 2023. január 18. és 2023. február 14. között bizonyos készüléktípusokért a korábban felkináltnál akár 17 ezer forinttal magasabb árat is adhat a Rejoy, hogy ezzel is arra sarkallja a hazai ügyfeleket, hogy ne hagyják a fiókban porosodni a már nem használt telefonjaikat.

Miért nem válunk meg nem használt, régi telefonunktól?

Saját piackutatásában azt is megvizsgálta a Rejoy, hogy mik a legjellemzőbb okai a nem használt készülékek megtartásának. A Rejoynak adott válaszok alapján a legtöbben „ki tudja, mikor jöhet jól” alapon tartják meg telefonjukat, egyfajta biztonsági tartaléknak, bár az esetek többségében semmi szükségük nem lesz a régi készülékre. Ennél izgalmasabb, hogy a második leggyakrabban említett ok az időhiány és az az érzés, hogy egy telefont eladni túl bonyolult, hosszadalmas feladat. Erre egyébként jó megoldás a Rejoy egyszerű, pár lépéses értékesítési felülete, amivel az ügyfelek percek alatt előzetes árkalkulációt kapnak, a készülék elszállításáról, bevizsgálásáról és értékesítéséről pedig a startup gondoskodik.



A hagyományos, használtpiaci értékesítési modellel szemben, ahol a vásárló alkudni próbál az árból, a Rejoy két összeget ajánl: arra az esetre, ha az eladó azonnal szeretne a pénzhez jutni, illetve arra, ha hajlandó megvárni, míg a platformon valaki megvásárolja a telefont. Ez átlagosan 8 nap alatt megtörténik, de a Rejoy 30 napon belül mindenképp kifizeti a magasabb díjat, ha az eladó e mellett dönt.