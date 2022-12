Tech

Adatvédelmi Szakmai Egyesület: védje magánszféráját!

Az okos kütyük nem igazán ismerik, hogy mi az a privát szféra, vagy ha igen, akkor is meglehetősen lazán értelmezik annak határait. 2022.12.19 05:47 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az okos eszközök használata veszélyeket is hordozhat. Vajon tudjuk, hány ilyen eszközzel rendelkezünk? Ráadásul a karácsonyi időszak az, amikor a számuk csak tovább növekedhet.



Az okos kütyüjeink önálló életet élnek és nemcsak minket szolgálnak, hanem számos új leskelődőt, hallgatózót is hozhatnak a nyakunkba.



Ezek az eszközök egy összekapcsolt rendszert alkotnak, melyben egyrészt kapcsolatot teremtenek egymással, másrészt adatokat adnak-vesznek, miközben számos kockázatot hordoznak. Tisztában kell lennünk azzal, hogy melyek ezek a kockázatok és hogyan kezeljük ezeket, ha nem akarunk pórul járni.



A magánszféránk védelme érdekében használjunk hosszú jelszavakat és amennyiben lehetséges, akkor két- vagy többfaktoros hitelesítést. Minden eszköz esetében különböző jelszót használjunk, továbbá ne csak engedélyezzük a frissítési értesítéseket, hanem hagyjuk is a rendszeres frissítést.



A routerünkön konfiguráljunk több hálózatot és az okos eszközeinket külön Wi-Fi hálózaton üzemeltessük. Ezen kívül korlátozzuk a routerhez hozzáférő eszközök számát és csak annyi eszközt engedélyezzünk, amennyink ténylegesen van és zárjuk ki az illetéktelen felhasználókat.



Ezért legyünk adatvédelmileg tudatosabbak és ismerjük meg, hogy az adatkezelők hogyan és mire használják fel az adatainkat. Adatvédelmi Szakmai Egyesület honlapján elolvashatja, hogyan tudja megvédeni a magánszféráját.