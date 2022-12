A Twitter tévesen nigériai tisztviselőnek címkézte a norvég miniszterelnököt

A Twittert arra kérték, hogy ellenőrizze a norvég külügyminisztérium, annak vezetője, Anniken Huitfeldt és Jonas Gahr Store miniszterelnök fiókjainak hitelesítését, miután nigériai kormánytisztviselőként és szervezetként jelölték meg őket.



A norvég külügyminisztérium kedden azt tweetelte, hogy "bármennyire is élvezzük kiváló kétoldalú kapcsolatainkat és szoros ábécés közelségünket Nigériával, nagyra értékelnénk, ha Norvégiának címkéznének minket".



A minisztérium hozzátette, hogy ugyanez vonatkozik Store-ra és Huitfeldtre is, és csatolt egy képet, amely a problémát illusztrálja.



A felhasználók gyorsan reagáltak a helytelen címkézésre, egyesek azzal viccelődtek, hogy Nigériát és Norvégiát mindig nehéz megkülönböztetni egymástól, míg mások azt sugallták, hogy a Twitteren az egyetlen ember, aki tudta a különbséget, részt vett Elon Musk nemrég történt elbocsátásakor a cégnél.



Nem világos, hogy a helytelen megjelölés mennyi ideig volt fent, de négy órával azután, hogy a minisztérium tweetelt róla, a közleményt megváltoztatták, és "norvég kormányzati szervezet" feliratúvá tették. Store és Huitfeldt fiókját is javították.



A Twitter 2020 augusztusa óta jelöli a kormányzati tisztviselőkhöz és szervezetekhez tartozó fiókokat úgy, hogy a felhasználó neve mellé egy olyan feliratot tesz, amely jelzi, hogy a fiók melyik országhoz tartozik. A Twitter állítása szerint ezek a címkék további kontextust biztosítanak a "geopolitikában és diplomáciában erősen érintett fiókok" számára.

Dear @TwitterSupport, as much as we enjoy our excellent bilateral relations and close alphabetical vicinity with Nigeria, we would much appreciate if you could label us as Norway😉



P.S. That also goes for Prime Minister @jonasgahrstore and Foreign Minister @AHuitfeldt 🇳🇴 pic.twitter.com/wr6cb3yv2W