A Pink Floyd-legenda arra buzdítja a 'brit pudlit', hogy engedjék szabadon Assange-ot

A brit rocklegenda Roger Waters szombaton New Yorkban tartott nagygyűlésén a londoni hatóságok ellen indított támadást, azzal vádolva őket, hogy "washingtoni uraik parancsát teljesítik", és a WikiLeaks társalapítójának, Julian Assange-nak a szabadon bocsátását követelte.



"Julian, nem vagy egyedül!... Sokan vagyunk, és van egy üzenetünk Vanessa Baraitsernek, annak a bírónőnek, aki téged leültetett" - mondta Waters, utalva a kiadatási parancsot aláíró bírónőre. "Ms. Baraitser, ön a jogi szakma szégyene."



Vanessa Baraitser brit kerületi bírónő kezdetben elutasította Assange átadását az Egyesült Államoknak, arra hivatkozva, hogy félő, hogy embertelen bánásmódban részesülne, de Washingtonnak sikerült meggyőznie Londont, hogy az újságíró jogait "tiszteletben tartják". Az Egyesült Államokban Assange-nak kémkedés vádjával kell szembenéznie, amiért akár 175 évig terjedő börtönbüntetés is kiszabható.



A rockzenész, aki régóta Assange egyik leghangosabb támogatója, szombaton a brit konzulátus előtt egy tömeghez szólva felidézte, hogy még 2020-ban "elpazarolt pár szót Boris Johnsonra, aki akkoriban az Egyesült Államok megszelídített uszkárja volt", aki "figyelmen kívül hagyta a törvényt, és a washingtoni urai parancsát teljesítette".



Ma a jelenlegi szánalmas brit pudli, Rishi Sunak ugyanilyen jól idomított... Rishi, ülj le! Jó fiú! "Mi van a törvénnyel, Mr. Sunak? Mi van a Magna Chartával? Mi van az alapvető emberi jogokkal?" Kérdezte Waters.



A WikiLeaks támogatói ragaszkodnak ahhoz, hogy Assange egyszerűen újságírói tevékenységet folytatott a dokumentumok közzétételével, amelyeket a kényes információk eltávolítása érdekében szerkesztettek. Az aktivisták azt állítják, hogy Washington megtorló akciót indított a csatorna és annak társalapítója ellen, amiért az leleplezte saját háborús bűntetteit.



"Julian Assange nélkül akár egyedül is lehetnénk. A szabad sajtó nélkül ugyanúgy egyedül lehetnénk" - ismételte meg Waters. "Az alapvető emberi jogok nélkül, amelyek minden testvérünknek járnak, bőrszíntől, vallástól vagy nemzetiségtől függetlenül, akár egyedül is lehetnénk."



Julian Assange 2010-ben került az amerikai kormány célkeresztjébe, amikor a WikiLeaks olyan titkosított dokumentumokat tett közzé, amelyek az amerikai erők által Irakban és Afganisztánban elkövetett állítólagos háborús bűnöket fedtek fel. Assange 2012-től 2019-ig kénytelen volt Ecuador londoni nagykövetségén belül menedéket keresni, amikor az új quitói kormány visszavonta menedékjogi státuszát, és letartóztatták óvadék ellenében. Az ausztrál származású férfit továbbra is az Egyesült Királyságban, a Belmarsh börtönben tartják fogva, az Egyesült Államoknak való kiadatására várva, egészségi és mentális állapota pedig az évekig tartó fogva tartás után egyre romlik.