Olyan rendszert fejlesztettek, amely kiszúrja még Zelenszkij deepfake videóit is

Olyan rendszert fejlesztettek, amely kiszúrja még Zelenszkij deepfake videóit is

Az egyedi arckifejezések és kézmozdulatok azonosítására kifejlesztett deepfake detektor képes kiszúrni a világ vezetőiről, például Volodimir Zelenszkijről és Vlagyimir Putyinról készült manipulált videókat. 2022.12.08 11:21 ma.hu

Egy deepfake detektor a hangok, az arckifejezések és a felsőtest mozgásának kombinációját elemezve nagy pontossággal képes kiszűrni a Volodimir Zelenszkij ukrán elnökről készült hamis videókat. Ez az észlelőrendszer nemcsak Zelenszkijt védheti meg, aki az ukrajnai orosz invázió első hónapjaiban egy deepfake-kísérlet célpontja volt, hanem arra is kiképezhető, hogy más világvezetők és iparmágnások deepfake-eit is jelezze.



"Nem kell megkülönböztetnünk téged egy milliárd embertől - csak meg kell különböztetnünk téged attól a deepfake-től, aki megpróbál utánozni téged" - mondja Hany Farid a Berkeley-i Kaliforniai Egyetemről.



Farid a csehországi Johannes Kepler Gimnáziumban Matyá± Boháčekkel együtt dolgozott az arcok, a hangok, a kézmozdulatok és a felsőtest mozgásának felismerésére szolgáló képességek kifejlesztésén. Kutatásuk korábbi munkájukra épül, amelyben egy mesterséges intelligencia-rendszert képeztek ki a világ vezetőinek, például Barack Obama volt elnöknek meghamisított arcainak és fejmozdulatainak felismerésére.



Boháček és Farid több mint 8 órányi, Zelenszkijt ábrázoló, korábban nyilvánosan közzétett videón képezte ki a számítógépes modellt.



A felismerő rendszer egyetlen videóból vett sok 10 másodperces részt vizsgál meg, és akár 780 viselkedési jellemzőt is elemez. Ha a rendszer egy videóból több képkockát is hamisítványnak jelöl meg, az jelzi a humán elemzőknek, hogy közelebbről is megvizsgálják azt.



A deepfake detektor holisztikus fej- és felsőtest-elemzése egyedülállóan alkalmas a manipulált videók kiszűrésére, és kiegészítheti a kereskedelmi forgalomban kapható deepfake detektorokat, amelyek többnyire a pixeleket és más képi jellemzőket tartalmazó, kevésbé intuitív minták kiszűrésére összpontosítanak - mondja Siwei Lyu, a New York-i Buffalo Egyetem munkatársa, aki nem vett részt a tanulmányban.



A deepfake detektor 100 százalékos pontosságot ért el, amikor Zelenszkij három, a szájmozgását és a beszélt szavakat módosító deepfake-videón tesztelték, amelyeket a delaware-i székhelyű Colossyan cégtől rendeltek meg, amely mesterséges intelligenciával rendelkező színészeket felvonultató, egyedi videókat kínál. Hasonlóképpen hibátlanul teljesített a detektor a 2022 márciusában megjelent tényleges deepfake ellen is.



Az időigényes betanítási folyamat azonban, amely órákig tartó videót igényel minden egyes érdeklődő személy esetében, kevésbé alkalmas a hétköznapi embereket érintő deepfake-ek azonosítására.



A kutatók már építettek egy másik deepfake detektort, amely Joe Biden amerikai elnök hamis videóinak felkutatására összpontosít, és fontolgatják, hogy hasonló modelleket készítenek olyan közszereplők számára, mint az orosz Vlagyimir Putyin, a kínai Xi Jinping és a milliárdos Elon Musk. Tervezik, hogy a detektort bizonyos hírügynökségek és kormányok számára is elérhetővé teszik.