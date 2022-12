Tech

Egy férfi vonalkódot tetováltatott magára, mert lusta elővenni a telefont a fizetéshez

A vonalkódok nem működnek, ha a mintázatban akár csak egy kis változás is történik, az emberi bőr pedig köztudottan változik az évek során. 2022.12.03 11:34 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Az emberek olyan dolgokat tetováltatnak magukra, amelyek sokat jelentenek számukra, legyen az egy kép, egy szimbólum vagy egy mondat. De ki látott már vonalkódtetoválást? Nem hangzik túl sokatmondónak, de van mögötte egy ok.



Egy olyan világban, ahol az okostelefonok uralkodnak, a készpénzes fizetés teljesen elavulttá vált. Az emberek többnyire kártyákkal vagy tranzakciós alkalmazásokkal fizetnek. Egy tajvani férfi azonban úgy tűnik, hogy ezt a módszert is felülmúlta.



Megunta ugyanis, hogy minden alkalommal elő kell vennie a telefonját, amikor fizetnie kell valamiért. Kényelmes és meglehetősen egyedi megoldást talált ki magának. A karjára tetováltatta a fizetési vonalkódját; mostantól csak a kezét mutatja, amikor bármilyen fizetnivaló akad.



A férfi, akinek személyazonosságát nem fedték fel, és aki a helyi hírek szerint névtelenségben is szeretne maradni, azután vált népszerűvé Tajvanon, hogy története futótűzként terjedt az ország "Dcard" nevű közösségi médiaplatformján.



A közösségi alkalmazáson közzétett videóban a férfi elmondta, hogy már nagyon régóta gondolkodott azon, hogy tetováltatnia kell magát. Ekkor jutott eszébe ez az egyedülálló ötlet - rátetováltatta a karjára a fizetési vonalkódját.

A vonalkód egy számokból és különböző szélességű párhuzamos vonalak mintázatából álló, gépileg olvasható kód, amelyet egy árucikkre nyomtatnak, és amelyet elsősorban készletellenőrzésre használnak. Minden vonalkódnak más-más mintázata van, különböző hosszúságú, számozású és szélességű vonalakkal. Egy pontos vonalkód elkészítése bárki testén kihívást jelenthet bármely tetoválóművész számára. A férfinak azonban sikerült a terve, hiszen a vírusvideón látható, ahogy sikeresen fizetett egy boltban.