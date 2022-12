Hírszerzés

Edward Snowden letette az orosz állampolgársági esküt

Szeptember végén jelent meg az az orosz elnöki rendelet, amely orosz állampolgárságot adományozott a 39 éves Snowdennek. 2022.12.02 14:46 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Letette az orosz állampolgársági esküt, és megkapta új személyi igazolványát Edward Snowden, az amerikai Nemzetbiztonsági Ügynökség (NSA) lehallgatási programját leleplező, Oroszországba menekült amerikai informatikus - jelentette ki a férfi ügyvédje, Anatolij Kucserena pénteken a TASZSZ orosz állami hírügynökségnek.



"Igen, megkapta a személyi igazolványt. Letette az esküt" - nyilatkozott a jogi képviselő kérdésre válaszolva.



Kucserena azt is elmondta, hogy csütörtökön látta Snowdent, és jól van.



Szeptember végén jelent meg az az orosz elnöki rendelet, amely orosz állampolgárságot adományozott a 39 éves Snowdennek. Kucserena azt mondta, hogy az informatikus felesége, Lindsey Mills amerikai sportoló és blogger, akit Snowden 2017-ben Moszkvában vett el, szintén orosz állampolgárságért folyamodik. A párnak 2020 végén fia született.



Edward Snowden, aki 2020. október 22-én korlátlan időtartamú lakhatási engedélyt kapott Oroszországban, 2013-ban hozott nyilvánosságra szigorúan titkos dokumentumokat arról, hogy a jelhírszerzésre szakosodott NSA tömeges adatgyűjtést folytatott, és lehallgatóprogramokkal figyelte amerikai állampolgárok, valamint külföldi vezetők, köztük európai szövetséges országok politikusainak kommunikációját.



Snowden akkor Hongkong érintésével Oroszországba menekült, ami komoly feszültséget okozott Moszkva és Washington viszonyában. Az Egyesült Államok évek óta követeli a kiadatását, hogy bíróság elé állítsák. Hazatérése és bírósági tárgyalása esetén harminc évig terjedő börtönbüntetés várhat rá.



Kucserena 2019 szeptemberében azt mondta az orosz médiának, hogy ügyfelét 2013-ban megpróbálta beszervezni az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB), de ő nemet mondott. Az ügyvéd szerint ezért tartott olyan sokáig, hogy Snowden menedékjogot kapjon.



Az egykor a Központi Hírszerző Ügynökség (CIA) alkalmazásában is álló informatikus 2013-ban, az orosz fővárosba érkezését követően 40 napot töltött a seremetyjevói repülőtér várótermében, amíg meg nem kapta a menedékjogot az orosz hatóságoktól. Azóta Oroszországban él.



Az amerikai igazságügyi minisztérium 2019-ben elperelte tőle a Permanent Record (Állandó Nyilvántartás) című önéletrajzi könyvének bevételét. A tárca szerint Snowden megjelenése előtt nem mutatta be a szöveget az amerikai hírszerző szerveknek, és ezzel megsértette a CIA-vel és a az NSA-vel aláírt korábbi titoktartási megállapodását.



Snowden az elmúlt évek során megpróbált más országoktól, köztük Franciaországtól is menedékjogot kérni.