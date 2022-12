Tech

Twitter-tilalommal fenyegeti az EU Muskot

Miközben Elon Musk egy tisztességesebb és átláthatóbb Twittert ígért, amely nem avatkozik be a választásokba, az EU belső piaci biztosa, Thierry Breton szerdán keményebb cenzúrát követelt, és állítólag arra figyelmeztetett, hogy a platformot betilthatják, ha nem felel meg a blokk jogszabályainak.



"A Twitter nagyon hosszú ideje megbukott a bizalom és a biztonság terén, és beavatkozott a választásokba" - tweetelte Musk szerdán, reagálva Yoel Roth korábbi vezetőnek a Reuters által közzétett állításaira, miszerint a vállalat átvétele miatt a cég kevésbé lett biztonságos. "A Twitter 2.0 sokkal hatékonyabb, átláthatóbb és kiegyensúlyozottabb lesz".



Breton egy órán belül azt tweetelte, hogy üdvözli Musk "szándékát, hogy a Twitter 2.0-t felkészítse" az EU digitális szolgáltatásokról szóló törvényére (DSA), amely a tervek szerint 2024-ben lép hatályba. Hozzátette, hogy a platformnak többek között "jelentősen meg kell erősítenie a tartalom moderálását és meg kell küzdenie a dezinformációval". Breton csatolt egy rövid videót a Muskkal folytatott telefonbeszélgetésről, bár hang nélkül.



A Financial Times szerint azonban az uniós biztos valójában betiltással fenyegette meg Muskot, ha a Twitter nem tesz eleget egy követelésekből álló listának. Ez többek között azt tartalmazza, hogy ne alkalmazzon "önkényes" megközelítést a kitiltott felhasználók visszahelyezésénél, "agresszíven" üldözze a "dezinformációt", és jövőre egyezzen bele egy "átfogó független auditba".



Ennek elmulasztása a DSA megsértését jelentené, ami hatalmas bírságokat vagy akár az EU-ban történő betiltást is eredményezheti - mondta Breton. Az FT forrásai szerint Musk azt válaszolta, hogy a DSA "nagyon ésszerű", és világszerte alkalmazni kell.



Musk a hírek szerint 44 milliárd dollárért vásárolta meg a Twittert, és október 27-én vette át a cég tulajdonjogát, kijelentve, hogy "a madár kiszabadult". Breton néhány órán belül azt válaszolta, hogy "Európában a madár a mi szabályaink szerint fog repülni".