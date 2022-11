Oktatás-felsőoktatás

Átadták a Debreceni Egyetem e-sport központját

A központtal vált teljessé a stadion külső karéjának hasznosítása, ahol összesen hétezer négyzetméter infrastruktúrát tudnak egyetemi célokra használni. 2022.11.12 07:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Átadták a Debreceni Egyetem (DE) e-sport központját pénteken; a Nagyerdei Stadion külső karéjában 300 millió forint kormányzati támogatásból és egyetemi forrásból alakították ki a létesítményt - közölte az átadáson Bács Zoltán kancellár.



Elmondta, a központ elsősorban oktatási célokat szolgál, az informatikai, a gazdaságtudományi, illetve a műszaki karon tanuló hallgatókat segíti, de oktatáson kívüli időszakokban a DEAC és a DVSC élsportolói is tudják használni.



Bács Zoltán hozzátette: a központtal vált teljessé a stadion külső karéjának hasznosítása, ahol összesen hétezer négyzetméter infrastruktúrát tudnak egyetemi célokra használni.



Hankó Balázs, a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) felsőoktatásért felelős helyettes államtitkára azt mondta, példaértékű együttműködést alakított ki a Debreceni Egyetem az elmúlt években a gazdasági szereplőkkel, az önkormányzattal és a sportélettel.



Ez volt az egyik példa, ami a teljes felősoktatás strukturális megújítását szolgálta annak érdekében, hogy "a versenyképesség, a rugalmasság, a piaccal, a sporttal, a társadalmi élettel való együttműködés legyen a vitalitása a magyar felsőoktatásnak" - hangoztatta.



Hankó Balázs jelezte: ma már a hallgatók kétharmada "elitligás" felősoktatási intézményben tanul, amelyek a világ egyetemeinek legjobb öt százalékába tartoznak.



A helyettes államtitkár példaértékűnek nevezte, hogy aki a debreceni e-sport központba belép, nem egy stadionba, hanem egy egyetemi épületbe lép be, ahol, "három egyetemi kar épülete és egy sportkomplexum forr egybe.



Jelezte: az informatikai és a műszaki területek egyre fontosabbá válnak, az idén 7425 informatikus hallgatót vettek fel az ország egyetemeire.



Hozzátette: az e-sportnak is nagy bázisa van, négymillió azoknak a száma, akik valamilyen módon kapcsolatba kerülnek ilyen játékokkal, 640 ezren pedig rendszeresen e-sportolnak. Közülük kerülhetnek ki a jövő informatikusai, műszaki szakemberei - jegyezte meg Hankó Balázs, hozzátéve, hogy a Nagyerdei Stadionban az e-sportolóknak számos más sportlehetőség is elérhető.



Hajdu András, a DE informatikai kar dékánja azt mondta, a nagyteljesítményű számítógépekkel felszerelt e-sport központban számítógépes grafikai, mesterséges intelligencia és adatkezelési kurzusokat tartanak a hallgatóknak.