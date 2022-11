Tech

Elon Musk a Föld legpontosabb információforrását ígéri

Elon Musk megfogadta, hogy a Twittert a világ legpontosabb információforrásává varázsolja, kijelentve, hogy platformja lehetővé teszi a hétköznapi felhasználók számára, hogy megcáfolják az amerikai kormányzat zavaros állításait. Hozzátette azonban, hogy a cenzúra híveinek koalíciója beleszólást enged a politikájának alakításába.



"Célunk, hogy a Twittert a Föld legpontosabb információforrásává tegyük, politikai hovatartozásra való tekintet nélkül" - tweetelte Musk szerdán egy képernyőkép alatt, amelyen egy felhasználó kommentet fűzött a Fehér Ház félrevezető állításához.



A Twitter korlátozott „Community Notes” funkcióját használva egy felhasználó rámutatott arra, hogy Joe Biden amerikai elnök adminisztrációjának azon állítása, miszerint „az idősek társadalombiztosítása 10 év óta a legnagyobb mértékben nőtt Biden elnök vezetése révén”, félinformáció. Valójában a növekedés a megélhetési költségek emelkedéséért felelős, mivel az infláció 1,4%-ról 8,2%-ra emelkedett Biden hivatali ideje alatt.



Musk a múlt héten 44 milliárd dollárért vásárolta meg a Twittert, és azonnal nekilátott, hogy változtatásokat eszközöljön a működésében. A milliárdos azóta feloszlatta a Twitter igazgatótanácsát, bejelentette, hogy tervezi, hogy a felhasználóknak díjat kér az ellenőrzésért, és kijelentette, hogy ő lesz a vállalat vezérigazgatója.



Bár Musk kijelentette, hogy a Twitter felvásárlásának célja az volt, hogy a platformot visszavezesse a szólásszabadság gyökereihez, még nem változtatott a tartalommoderációs politikán. Egy keddi tweetben Musk közölte, hogy találkozott "civil társadalmi vezetőkkel", köztük a Rágalmazásellenes Liga, a Color of Change és a George Bush Elnöki Központ képviselőivel, és az ilyen csoportokat beveszi a Twitter "tartalommoderációs tanácsába".



E szervezetek mindegyike különböző formában kiállt az online cenzúra mellett, a Twitter jelenlegi biztonsági és integritásért felelős vezetője, Yoel Roth pedig jegyzőkönyvbe vette, hogy Donald Trump korábbi elnök támogatóit "tényleges náciknak" nevezte.



Benny Johnson konzervatív szakértő sürgette Muskot, hogy rúgja ki Rothot, valamint mindenki mást is, aki részt vett abban, hogy a Twitter cenzúrázza a Hunter Biden laptopjáról származó káros információkat. Johnson arra is felszólította Muskot, hogy biztosítsa a konzervatívok képviseletét a Twitter biztonsági tanácsában.