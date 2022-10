Tech

Az Interpol a metaverzumban megjelenő új veszélyekre figyelmeztet

Az Interpol bejelentette, hogy felkészül a metaverzumból felbukkanó új veszélyekre. Új típusú kiberbűncselekmények jelenhetnek meg, és a már létező bűncselekmények mértéke is felerősödhet.



Madan Oberoi, az Interpol technológiai és innovációs ügyvezető igazgatója a Reutersnek elmondta, hogy az Interpol tagországai aggodalmukat fejezték ki a metaverzumban elkövethető bűncselekményekkel kapcsolatban.



"A bűncselekmények egy része új lehet ebben a közegben, a már létező bűncselekmények egy részét a közeg lehetővé teszi, és új szintre emeli" - mondta a Reutersnek.



A kiterjesztett valóság (AR) és a virtuális valóság (VR) bevonásával az adathalászat és a csalások új szinten működhetnek; és a gyermekek biztonsága is veszélybe kerülhet - mondta Oberoi.



Sőt van még rosszabb lesz! A terroristák is használhatják a metaverzum technológiát, hogy "szimulálják és elindítsák a gyakorlatukat a támadás előtt" - mondta.



Az Európai Unió Europolja éppen a hónap elején közölte, hogy a terrorcsoportok virtuális környezeteket használhatnak propaganda terjesztésére, toborzásra és kiképzésre. Emellett a jelentés azt állította, hogy a felhasználók olyan virtuális világokat hozhatnak létre, amelyekben "szélsőséges szabályok" érvényesülnek.