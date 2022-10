Energiaválság

MVM: új funkcióval bővült az online ügyfélszolgálat és az applikáció

Új funkcióval bővült az MVM online ügyfélszolgálata és az MVM Next applikációja, amellyel az ügyfelek könnyedén módosíthatják az úgynevezett fogyasztási jelleggörbe alapját képező súlyozási kulcsot - közölte a vállalat pénteken az MTI-vel.



Azt írták, hogy a felhasználás jellegének módosításához már nem szükséges az MVM személyes vagy telefonos ügyfélszolgálatainak felkeresése, az új online funkciónak köszönhetően ez már otthonról is elintézhető.



Ha az ügyfél még nem regisztrált az MVM Next online ügyfélszolgálatára, ezt könnyedén megteheti, néhány kattintással az onlineugyintezes.mvmnext.hu címen elérhető oldalon - tették hozzá.



Felhívták a figyelmet, hogy érdemes letölteni az MVM Next applikációt is (www.mvmnext.hu/app), hiszen az online felületen az ügyfelek sorban állás nélkül, online intézhetik ügyeiket, többek között elektronikus számlát igényelhetnek és megtekinthetik, illetve befizethetik azokat.



Emlékeztettek, hogy a rezsicsökkentett áron igénybe vehető kedvezményes mennyiség a gázfelhasználás módjától függetlenül egységes. Ügyfeleik mindkét felhasználási profilban a jogszabályban meghatározott 63 645 megajoule, legalább 1729 köbméter földgázra jogosultak rezsicsökkentett áron - fűzték hozzá.



A csak fűtési és a vegyes földgázfelhasználási profilok között a jelleggörbék alapján havonta csupán néhány köbméter eltérés van, így ugyan a csak fűtési profil esetében a nyári hónapokban nincs kedvezményes földgázmennyiség, a téli hónapokban viszont többet lehet igénybe venni, mint vegyes felhasználás esetén - áll az MVM közleményében.