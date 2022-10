Tech

Musk új ígéretet tett Ukrajnának

A SpaceX és a Tesla vezérigazgatója, Elon Musk ígéretet tett arra, hogy továbbra is ingyenesen biztosítja a Starlink mobil műholdas internetszolgáltatást Ukrajnában, még akkor is, ha nem sikerül meggyőznie az amerikai védelmi minisztériumot (DoD), hogy szálljon be a számlába.



A megjegyzést azután tette, hogy a közelmúltban szó esett arról, miszerint az Európai Unió fontolóra vette Ukrajna Starlink-hozzáférésének finanszírozását.



Musk hétfőn tweetelte, hogy beszélt az ukrán digitális átalakulásért felelős miniszterrel, Mihail Fedorovval. "Még mielőtt a DoD válaszolt volna, elmondtam Fedorovnak, hogy a SpaceX nem kapcsolja ki a Starlinket akkor sem, ha a DoD megtagadja a finanszírozást" - írta Musk.



Fedorov megköszönte a milliárdos támogatását. "Még a finanszírozásról szóló tárgyalások előtt megerősítetted nekem, hogy mindenképpen biztosítani fogod a Starlink munkáját Ukrajnában. Ez kritikusan fontos volt Ukrajna számára" - írta. Musk válaszolt: "Nagyon szívesen".



Musk cége mintegy 25 ezer Starlink-terminált adományozott Ukrajnának azóta, hogy Oroszország februárban megkezdte a háborút. Ezeket az ukrán csapatok használják a harctéren.



A CNN a múlt hónapban számolt be arról, hogy a SpaceX figyelmeztette a Pentagont, hogy leállíthatja a szolgáltatás finanszírozását, hacsak az amerikai kormány nem fedezi a költségek egy részét. Musk azonban később azt mondta, hogy a "veszteség" ellenére továbbra is ingyen finanszírozza a Starlinket Ukrajnában. Kijelentette, hogy a művelet már eddig is 80 millió dollárba került, és a kiadások az év végére meghaladják a 100 millió dollárt.



Alekszej Reznyikov ukrán védelmi miniszter ebben a hónapban a Politico magazinnak azt mondta, hogy Kijevnek "nem lesz gondja" a Starlinkkel, Fedorov pedig szoros kapcsolatban van Muskkal.



Musk, aki a konfliktus elején támogatást ajánlott Ukrajnának, a közelmúltban Kijev és a nyugati média részéről kritikával szembesült, amiért azt sugallta, hogy Ukrajnának esetleg el kellene ismernie a Krímet orosz területnek, és esetleg más engedményeket kellene tennie annak érdekében, hogy békeszerződést kössön Moszkvával. Azzal érvelt, hogy kiemelten fontos megakadályozni, hogy a harcok nagyobb konfliktussá eszkalálódjanak, amelyben esetleg nukleáris fegyverek is szerepet játszhatnak.