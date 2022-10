Tech

TIM: 5G hálózat gyorsította a járműtesztelést az Audi győri gyárában

A pilotprojekt bebizonyította, hogy az 5G maradéktalanul képes kiszolgálni a kifejezetten vezetékes működésre tervezett, szigorú autóipari protokollok igényeit is. 2022.10.23 15:22 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

5G hálózat gyorsította a járműtesztelést az Audi győri gyárában, a begyűjtött adatok akár már menet közben kinyerhetők, a gyors és megbízható adatátviteli technológia így azonnali lehetőséget teremt az elkészült gépkocsik kötelező ellenőrzésére - közölte a Technológiai és Ipari Minisztérium (TIM).



A tájékoztatás szerint a TIM közreműködésével az Audi Hungaria Zrt. győri üzemében megvalósult pilotprojekt bebizonyította, hogy az 5G maradéktalanul képes kiszolgálni a kifejezetten vezetékes működésre tervezett, szigorú autóipari protokollok igényeit is.



A gyártók a biztonságos közlekedés, az autósok és utasaik életének, egészségének és vagyonának védelme érdekében a legkorszerűbb technikai megoldásokkal tesztelik a futószalagról legördülő járműveket. A korábban vezetékes és wifi hálózaton zajló ellenőrzés ma már a leggyorsabb adatátviteli rendszerekkel is elvégezhető. Az Audi Hungariánál megvalósított sikeres 5G hálózati pilotprojektet szakmai közreműködőként segítette a Technológiai és Ipari Minisztérium, a győri Széchenyi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központja, a Magyar Telekom és a T-Systems Magyarország.



A TIM ismertette: az elmúlt évtizedben végbement technológiai fejlődés eredményeként a járművek szinte mindegyik működési paraméterét elektronika irányítja, vezérli. A pilotprojekt során a vizsgált autók működése közben keletkezett adatokat 5G hálózaton továbbították az információkat feldolgozó központi számítógépekre. Így a lehető leghatékonyabban ellenőrizhetők az elkészült gépkocsik elektronikai rendszerei a gyártás utolsó fázisában, még a kiszállítás előtt. A teszteket követve valós időben lehet megismerni az autók működési paramétereit, hamar és könnyen kiszűrhetők a gyártásból eredő esetleges meghibásodások.

A közlemény idézi Solymár Károly Balázst, a tárca technológiáért felelős helyettes államtitkárát, aki elmondta: "Eddig is tudtuk, hogy az 5G megsokszorozza a mobilhálózatok adatforgalmát, soha nem látott sebességével gyakorlatilag megszünteti a hálózati késést. A legelszántabban kételkedőket is elgondolkodtathatja azonban, hogy a technológiának köszönhetően a szemünk láttára valósul meg egy új szolgáltatás üzleti modellje. A kormány által támogatott, nemzetközi szinten is példaértékű ipari együttműködésben közös érdekei mentén fogott össze a szolgáltató és a piaci felhasználó a fejlesztési szakműhelyként jeleskedő egyetemmel. A Technológiai és Ipari Minisztérium nyitott minden tudásalapú újításra, amelynek ipari alkalmazása elősegíti Magyarország fejlődését. Solymár Károly Balázs emlékeztetett: "Az 5G a részben azonos partneri körrel megvalósított Digital Twin projektben is megcsillogtatta rendkívüli képességeit. A versenypályán száguldó autók mozgását valós időben lekövetve online kapcsolat révén virtuális járművel hívhatjuk ki az élesben küzdőket."



Sipos Tamás, a T-Systems Connectivity and Telco Services vezetője hozzátette: "A győri pilotprojekt egyik célja az volt, hogy a korábban használt wifi-kapcsolatot a Magyar Telekom által biztosított 5G Campus hálózattal váltsuk ki. Így már menet közben, a tesztpályán lehetőséget adott az adatok kinyerésére, míg a korábbi rendszerrel csak egy fix parkolóhelyen, vezetékek segítségével lehetett csatlakoztatni az autót az adatokat feldolgozó rendszerhez. A beépített szenzorhálózat segítségével a kötelező minőségi tesztelés nagymértékben gyorsítható és egyszerűsíthető" - mondta Sipos Tamás.



Drotár István, a Széchenyi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központjának vezetője megjegyezte: "A Széchenyi István Egyetem Digitális Fejlesztési Központja pilotprojektjeivel arra törekszik, hogy a tudományos eredmények minél hamarabb felhasználhatók legyenek a gazdaság számos területén. Ezért is örültünk annak, hogy az Audi Hungaria Zrt. ellenőrzési folyamatát tesztelhettük. Óriási gyártási rugalmasságot ad a kezünkbe, hogy az 5G kapcsolat segítségével a korábbinál jóval nagyobb területen, ráadásul már menet közben ki tudjuk nyerni az autók diagnosztikai adatait" - tette hozzá.