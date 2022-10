Tech

Az Interpol elindította a metaverzum-rendőrséget

Bemutatta az első bűnüldözési célú metaverzumot az Interpol. Mivel a fizikai világban elkövetett egyes bűncselekmények a virtuális térben még nem szabályozottak, az elkövetők már most kihasználják a viszonylagos törvénytelenséget - állapítja meg a szervezet.



A platform elindítását az Interpol csütörtökön Újdelhiben tartott 90. közgyűlésén jelentette be. A nemzetközi rendőri szervezet a honlapján közzétett nyilatkozatában kifejtette, hogy az új metaversum felhasználói bejárhatják az Interpol főtitkárságának virtuálisan újjáépített székhelyét a franciaországi Lyonban, interakcióba léphetnek más rendőrökkel, és törvényszéki nyomozással kapcsolatos képzéseken vehetnek részt más rendőrségi lehetőségekkel egyetemben.



Madan Oberoi, az Interpol technológiai és innovációs ügyvezető igazgatója ragaszkodik ahhoz, hogy "nem minden olyan cselekmény, amely offline bűncselekmény, a virtuális világban elkövetve is annak minősül". Oberoi hangsúlyozta annak fontosságát, hogy "a jövőbeli bűnügyi szálakat még azelőtt elvágják, mielőtt azok teljesen kialakulnának".



Az úgynevezett Metaverzum arra az elképzelésre épül, hogy az internet egyetlen, immerzív virtuális térré fejlődik, virtuális vagy módosított valóságtechnológiát használva, amely a felhasználók számára VR- vagy AR-headseteken keresztül elérhető.



Több cég is megpróbálta már megalkotni ennek az online világnak a saját verzióját, köztük a Mark Zuckerberg által vezetett Meta, amely Horizon Worlds néven fejlesztette saját platformját.



"A bűnözők már most elkezdték kihasználni a Metaverzumot" - figyelmeztetett csütörtöki közleményében az Interpol. A szervezet a Világgazdasági Fórummal, a Metával és a Microsofttal együttműködve készül az újonnan kialakuló terekben megjelenő bűnözés elleni küzdelemre.



Az Interpol szerint ahogy nő a Metaverzum-felhasználók száma, úgy nő a lehetséges bűncselekmények listája is, amelyek között potenciálisan olyan jogsértések szerepelnek majd, mint az adatlopás, pénzmosás, pénzügyi csalás, hamisítás, zsarolóprogramok, adathalászat, sőt szexuális zaklatás és zaklatás is.