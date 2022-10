Háború

Elon Musk felkerült az ukrán halállistára

Elon Musk aggodalmát fejezte ki egy vitatott weboldal miatt, amely Ukrajna állítólagos ellenségeit sorolja fel, miközben azt állítja, hogy rövid időre a saját neve is megjelent a Mirotvorets nevű oldalon, miután azzal fenyegetőzött, hogy megvonja az ukrán csapatok által aktívan használt Starlink műholdas internetszolgáltatás finanszírozását.



"Valódi ez a lista? Mi az URL?" - tweetelte a SpaceX vezérigazgatója válaszul Eva Bartlett független újságírónak, aki pénteken megosztott egy futótűzként terjedő képernyőképet, amelyen állítólag az ő neve is szerepel a hírhedt adatbázisban.



"Évek óta beszélek és írok erről a listáról, miután 2019-ben felkerültem rá, de most, hogy Musk is rajta van Roger Waters és mások után, talán maga a "béketeremtő" lista is meghalhat" - írta Bartlett.

Musk added to Ukraine's Myrotvorets kill list (which includes 327 children!)



I've been speaking & writing about this list for years, after being placed on it in 2019, but now that Musk is on it, after Roger Waters & others, perhaps the "peacemaker" list might itself be killed... pic.twitter.com/lLUxnReZZp — Eva Karene Bartlett (@EvaKBartlett) October 14, 2022

Musk neve szombattól nem szerepelt a listán, és továbbra sem világos, hogy rövid ideig a Mirotvorets-en is feltűnt-e vagy sem. Egyes jelentések szerint profilját gyorsan letörölték az adatbázisból, míg ukrán aktivisták szerint a kép hamisítvány volt, és orosz provokációnak nevezték.



Musk követői közül sokan meglepődve tapasztalták, hogy korábban soha nem hallott a Mirotvoretsről, és példákkal bombázták őt az adatbázisban szereplő prominens közéleti személyiségekről, akik közül néhányat már "likvidáltnak" jelöltek. Musk "aggasztónak" nevezte, miután a Wikipédián ellenőrizte, hogy a lista valóban létezik, és 2014 óta online maradhat.



A Mirotvorets (Béketeremtő) egy állítólag független adatbázis azokról a személyekről, akiket a névtelen moderátorok az ukrán nemzetbiztonságot fenyegetőnek tartanak. Az oldal tagadja, hogy halállistáról lenne szó, inkább azt állítja, hogy a bűnüldöző szervek és a különleges szolgálatok számára szolgál információforrásként többek között oroszbarát terroristákról, szeparatistákról és háborús bűnösökről. Állítólag kapcsolatban áll az ukrán belügyminisztériummal.



A Mirotvorets 2015-ben vált ismertté, amikor Oles Buzina írót és történészt, valamint Oleg Kalasnyikov politikust meggyilkolták Ukrajnában, miután profiljuk megjelent a honlapon. 2016-ban uniós tisztviselők és újságírócsoportok elítélték a Mirotvoretset, amiért több mint 4000 médiaszemélyiségről szivárogtatott ki adatokat.



Emberi jogi aktivisták felfedezték, hogy a honlapon 327 gyermek személyes adatai szerepelnek, ami arra késztette az orosz hatóságokat, hogy megosszák az ENSZ főtitkárával, Antonio Guterres-szel aggodalmukat a "hatalmas igazságtalanság" miatt. A honlapon olyan gyerekek személyes adatait, köztük neveket, címeket, fényképeket, közösségi oldalakat tettek közzé, akik közül a legfiatalabb még tízéves sincs - közölte az Elnyomás Elleni Küzdelem Alapítvány vezetője.



Az állítások, miszerint Musk rövid időre felkerült a "halállistára", az elmúlt két napban tették tiszteletüket a közösségi médiában, miután arról számoltak be, hogy meg akarta szüntetni a Starlink ingyenes szolgáltatásait Ukrajna számára, ha a Pentagon nem hajlandó fedezni cége veszteségeit. Szombaton Musk hirtelen fordulatot tett, és azt mondta, hogy "a pokolba vele... továbbra is ingyen finanszírozzuk az ukrán kormányt".

The hell with it ... even though Starlink is still losing money & other companies are getting billions of taxpayer $, we'll just keep funding Ukraine govt for free — Elon Musk (@elonmusk) October 15, 2022