Bűnügy

Több mint 1,2 millió hitelkártya ellopott adatait tették közzé a Dark Weben

Több mint 1,2 millió felhasználó adatai szivárogtak ki a napokban a BidenCash néven ismert dark webes portálon - számolt be a hírről a Bleeping Computer-re hivatkozva az Index. A portál mostani szivárogtatása az All Worlds Cards 2021. augusztusi akciója óta a legnagyobb. A napokban a felületet egy DDoS-támadás érte, erre reagáltak a működtetők azzal, hogy kiadták a bárki számára ingyenesen hozzáférhető, 1 millió 221 ezer 551 hitel- és bankkártyaadatot tartalmazó listát. A portálon a következő adatokat tették nyilvánossá:



- kártyaszám,

- lejárati dátum,

- CVV-szám,

- a tulajdonos neve,

- a bank neve,

- a kártya típusa, státusza és osztálya,

- a kártyabirtokos városa, lakcíme és irányítószáma,

- valamint a kártyához csatolt e-mail-cím és telefonszám.



Öröm az ürömben, hogy a több mint 1,2 millió adat közül a jelek szerint "csak" 350 ezer kártya lehet ténylegesen veszélyben. A szivárogtatást elsőként az olasz székhelyű D3Labs kutatói vették észre, kiknek beszámolója szerint az ellopott adatok jelentős része az Egyesült Államokból és Indiából származik, azonban a világ minden táján, így Európa teljes területén és Magyarországon is találtak érintetteket.