Tech

A magyarok negyede alkalmazta már az elektronikus aláírást egy felmérés szerint

A felsőfokú tanulmányokat végzetteknek csak 5 százaléka, az alapfokú végzettségűeknek több mint 20 százaléka nem hallott az elektronikus aláírásról. 2022.10.03 02:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A magyarok 86 százaléka hallott már az elektronikus aláírásról, csaknem 25 százalékuk alkalmazta is, 34 százalék viszont azért nem használta még a digitális lehetőséget, mert nem ismeri a kapcsolódó technológiai megoldásokat - derül ki az ügyfélazonosítással foglalkozó FaceKom országos reprezentatív kutatásából.



Az MTI-hez kedden elküldött összefoglaló szerint az eredmények alapján - hasonlóan más digitális kompetenciákhoz - komoly szakadék húzódik Budapest és a vidék között. Míg a fővárosiaknak csak 4,4 százaléka nem hallott az elektronikus aláírásról, a nem budapestieknél már 15,9 százalék ez az arány.



Hasonló különbséget okoz az iskolázottság: a felsőfokú tanulmányokat végzetteknek csak 5 százaléka, az alapfokú végzettségűeknek több mint 20 százaléka nem hallott az elektronikus aláírásról. Nincs ugyanakkor jelentős különbség az életkor alapján, a fiatalabbak és idősebbek is hasonló arányban használják ezt a megoldást.



A megkérdezettek több mint 50 százaléka elsősorban a közművek, távközlés és közigazgatás területén tartják fontosnak a digitális hitelesítést. A kutatás összegzése szerint ez azt mutatja, hogy a többség az állammal, az önkormányzatokkal, valamint a nagy szolgáltatókkal kapcsolatos ügye intézését már teljesen el tudja képzelni távoli, digitális megoldások használatával.



Az ügyvédi irodákban intézendő ügyeknél még nincs többségi támogatás, itt 38,2 százalék tartaná fontosnak ezt a lehetőséget.



Bodnár Zsigmond, a FaceKom ügyvezetője a közleményben arra is felhívta a figyelmet, hogy hosszabb távon az olyan személyesebb ügyek egy részét is nagy valószínűséggel elektronikus aláírással intézik majd az emberek, mint például az ingatlan-adásvétel vagy házassági szerződéskötés.



A jogszabályok szerint elektronikus aláírással ma már minden dokumentum hitelesíthető, amely így a kézzel írottal egyenértékű módon bizonyító erejűnek minősül - írták.