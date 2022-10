Tech

Oroszország betiltotta a SoundCloudot álhírterjesztés miatt

Oroszország letiltotta a SoundCloudot, a világ egyik legnagyobb ingyenes és fizetős zenei streaming szolgáltatásként, közösségi oldalként és online zeneáruházként működő platformját, mert az hamis információkat terjesztett Moszkva ukrajnai katonai akciójáról - közölte vasárnap közleményben az ország médiafelügyelete, a Roszkomnadzor.



A szolgáltatáshoz való hozzáférést a főügyészség kérésére függesztették fel, mert a SoundCloud "hamis információkat tartalmazó anyagokat jelenített meg az Ukrajna területén zajló [orosz] különleges katonai művelet lényegéről" - áll a Roszkomnadzor dokumentumában, amelyet különböző lapok idéztek.



Ez különösen a katonai akció "formájáról, a hadviselés módszereiről (civilek elleni támadások, a polgári infrastruktúra elleni csapások), valamint az orosz katonák által okozott számos polgári áldozatról szóló valótlanságok terjesztését jelenti" - írta a felügyelet.



A Roszkomnadzor megjegyezte, hogy az orosz jogszabályok szerint az ilyen "hamis információk" azonnali blokkolás alá esnek, és hozzátette, hogy kétszer is felszólította a platform tulajdonosát a kifogásolt anyagok törlésére.



A felügyelet hozzátette, hogy "amennyiben a tiltott információkat eltávolítják, feloldják a blokkolást".



A SoundCloudot szombaton blokkolták Oroszországban, a Roszkomnadzor akkor azt mondta, hogy a platform megsértette az orosz adatvédelmi törvényt. Azt is állította, hogy a szolgáltatás semmibe vette a "tömeges polgári zavargásokra, szélsőséges tevékenységekre való felhívásokat" tiltó előírásokat, miközben "közérdekű hamis információkat" terjesztett.



Az elmúlt hónapokban az orosz hatóságok különböző korlátozásokat és bírságokat szabtak ki számos nyugati székhelyű technológiai óriáscégre, mert nem tartották be a helyi jogszabályokat. Márciusban a Facebook és az Instagram platformokat szélsőséges szervezetként betiltották Oroszországban, miután lehetővé tették az ország állampolgárai elleni online gyűlöletbeszédet.



Július végén egy moszkvai bíróság pénzbírsággal sújtotta a Snapchat, a Tinder és a WhatsApp közösségi médiaplatformokat, mert nem voltak hajlandók lokalizálni az orosz felhasználók adatait az országban. Ugyanilyen büntetést szabtak ki az amerikai Google keresőóriásra is, miután nem távolította el az ukrajnai konfliktusról szóló tiltott információkat.



Ezt megelőzően a Spotify, egy másik népszerű audio streamingszolgáltatás is kivonult Oroszországból, arra hivatkozva, hogy ezt a jogszabály miatt kellett tennie, amely büntethetővé teszi az orosz fegyveres erők tevékenységéről szóló, tudatosan hamis információk közzétételét.

Március elején Oroszország elfogadott egy törvényt, amely lehetővé teszi a hatóságok számára, hogy jelentős pénzbírságokat szabjanak ki személyekre és szervezetekre, ha lejáratják az orosz hadsereget vagy szankciókat követelnek Moszkva ellen. Ha a bűncselekmény "súlyos következményekkel" jár, az elkövető akár 15 évig terjedő börtönbüntetésre is számíthat.