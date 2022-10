Tech

Musk bemutatta humanoid robotját

A Tesla és a SpaceX alapítója, Elon Musk pénteken bemutatta az "Optimus" nevű robot prototípusát, amely várhatóan kevesebbe fog kerülni, mint egy Tesla autó és nagy számban gyártják majd.



Az új eszköz bemutatására a Tesla AI Day 2022 elnevezésű rendezvényen került sor, ahol maga a robot sétált be a színpadra és integetett a közönségnek.



Musk megjegyezte, hogy a prototípus "valójában többre képes, mint amit most mutattunk. Csak azt nem akartuk, hogy pofára essen". Ennek bizonyítására Musk bemutatott egy videót ugyanezzel a robottal, amelyen látható volt, amint egy dobozt cipel az irodában, növényeket öntöz, és egy gyárban egy fémrudat távolít el egy mechanizmusból.



A SpaceX alapítója elmondta, hogy a robot egy első generációs prototípus, a Bumble C, amelyből végül Optimus lesz. A továbbiakban bemutatta a tervezett végleges változatot. A Bumble C-vel ellentétben nem voltak szabadon hagyott vezetékek, és sokkal karcsúbb volt a kialakítása. Integetett is, de láthatóan nem tudott járni.



"Még rengeteg munka van hátra az Optimus finomításával" - mondta Musk, hozzátéve, hogy "Optimus öt vagy tíz év múlva hihetetlen lesz, olyan, ami észbontó", és hogy a Tesla három-öt éven belül készen áll majd arra, hogy megrendeléseket fogadjon a robotra.



Musk szerint a Tesla robotját megelőző sok robotnak "hiányzik az agya", nincs meg az intelligenciája ahhoz, hogy önállóan tájékozódjon a világban, és magas árat kell fizetni érte - míg az Optimus egy "rendkívüli képességű robot" lesz, amelynek ára kevesebb mint 20 000 dollár.



A második Optimus prototípus 73 kg súlyú, és ugyanarra a számítástechnikai hardverre támaszkodik, amely a Tesla autonóm járműtechnológiáját is működteti. Akkumulátora 2,3 kilowattóra kapacitású, ami a Tesla mérnökei szerint egy egész napos munkára elegendő.



A név nyilvánvalóan Optimus Prime-ra utal, a Transformers sorozat kitalált robotjára, aki az emberi fajjal való kölcsönösen előnyös együttélésre törekszik.