Háború

Az EU fontolóra veszi a Kaspersky és a Gazprombank betiltását - Bloomberg

A többek között vírusirtóiról ismert Kaspersky Lab orosz kiberbiztonsági vállalatot javasolták az oroszellenes szankciók újabb körének célpontjaként, amelyet az EU fontolgat. Lengyelország, Írország és a három balti ország felszólította Brüsszelt, hogy tiltsa el a blokk tagjait a cég termékeinek használatától - jelentette a Bloomberg.



A lépést úgy javasolták, hogy az EU szigorítsa az Oroszországgal való üzletelésre vonatkozó meglévő korlátozásokat a technológia területén - írta a Bloomberg egy általa látott dokumentumra és néhány, az ügyet ismerő személyre hivatkozva. Más javaslatok között szerepelt az Oroszországba irányuló technológiai export korlátozása, valamint további áruk, például adatfeldolgozó gépek és tárolóeszközök felvétele a technológiai termékek exportjának feketelistájára.



A Gazprombankot - az orosz hitelezőt, amelyet az uniós vállalatok a gázszállítások kifizetésére használnak - az öt nemzet a szankciók másik lehetséges célpontjaként nevezte meg.



A bankot eddig a gázügyletekben betöltött szerepe miatt megkímélték a blokk szankcióinak többségétől. Lettország, Litvánia, Észtország, Írország és Lengyelország most azt javasolja, hogy néhány más orosz bankkal együtt zárják ki a SWIFT nemzetközi fizetési rendszerből. Az öt ország az oroszellenes szankciók szigorítására vonatkozó javaslatok széles skálájával állt elő, a cseppfolyósított gáz (LPG) termékek betiltásától kezdve az atomenergetikai együttműködés és az Oroszországból származó gyémántimport korlátozásáig.



A javaslatok listáján szerepel még az orosz vállalatok és magánszemélyek számára történő ingatlanértékesítés tilalma, akik nem uniós lakosok, valamint a média további cenzúrázása. A jelentés néhány nappal azután jelent meg, hogy Josep Borrel, az EU külügyi vezetője bejelentette, hogy újabb szankciókat tervez Moszkva ellen. A részleteket nem tisztázta, de elmondta, hogy azok különösen az orosz gazdaságot és a technológiai ágazatot célozzák majd, miközben az EU számos magánszemélyt is feketelistára tesz.



Szerdán Vlagyimir Putyin részleges mozgósítást jelentett be, amelynek keretében 300 ezer tartalékost hívnának be az ukrán konfliktusban való részvételre. Pénteken a két donbászi köztársaság, valamint az orosz ellenőrzés alatt álló Zaporizzsjai és Herszon régiókban népszavazások kezdődtek az Oroszországhoz való csatlakozásról, amelyeket a tervek szerint szeptember 23. és 27. között tartanak meg.