Ingyen kínálta a Wi-Fi-t, de a kóddal akadt egy kis probléma - videó

Nem titok, hogy a jelszavainkat, legyen szó akár a közösségi média fiókokról, akár a Wi-Firől, nem szabad megosztani senkivel. Ráadásul sokan nagyon bonyolult jelszavakat alkalmaznak, hogy ezeket senki se tudja feltörni. Ezt egy újabb szintre emeli egy új vírusvideó, amely azt ígéri, hogy ingyen Wi-Fit ad, mindenkinek, ám a sztori váratlan fordulattal végződik.



A videó eredetileg a TikTok-ra került fel, és más közösségi médiaplatformokon is újra megosztották. A tréfás videót szarkasztikusan a következő felirattal tették közzé: "Hála Istennek, hogy vannak még jó emberek a világon."



A videó egy falon lévő plakáttal kezdődik, amelyen ez áll: "INGYENES WI-FI. Hálózat: goodluck. Tépj jelszót." A plakát alján pedig papírcsíkok vannak, amikre látszólag egy jelszó van írva és tényleg csak le kell tépni. Ám amikor az ember megfogja a csíkot, nem tudja letépni, mert a csík gyakorlatilag soha véget nem ér, olyan hosszú és bonyolult jelszó van ráírva.



A fergeteges videó már több mint 740 ezer megtekintést gyűjtött, és a számok csak nőnek, valamint különböző kommentekre késztette az embereket.



Egy felhasználó megkérdezte: "Működött?", egy másik felhasználó pedig tréfásan válaszolt: "Még mindig gépelem a jelszót, a felénél tartok".



Egy felhasználó nagyon logikus kérdéssel csodálkozott. Azt írták: " Kinek van ilyen hosszú nyomtatója?!".

Thank god there are still good people in the worldpic.twitter.com/fcyGj4yZ13