Internet

A magyar háztartások közel negyedének még nincs otthoni internete egy kutatás szerint

A magyar háztartások közel negyedének még nincs otthoni internete, miközben az otthoni internetezés egyre népszerűbb: évente 2-3 százalékponttal nő az elterjedtsége - idézi a BellResearch kutatását a Yettel közleménye.



Adataik szerint a magyar háztartások több mint háromnegyedében érhető el otthoni net, illetve a nagyképernyős tartalomfogyasztást lehetővé tévő valamilyen eszköz - asztali gép, laptop, okostévé vagy tablet. Bár még nem éri el a mobilszolgáltatások szinte teljes, 96 százalékos elterjedtségét, de a BellResearch adatai szerint a nagyképernyős felhasználásra alkalmas internet - azaz a vezetékes net, valamint a nem mobiltelefonos (okostévé) internetezésre alkalmas mobilnet - elterjedtsége Magyarországon az elmúlt évtizedben folyamatosan és dinamikusan, évente 2-3 százalékponttal növekedett.



Az otthoni internetet ráadásul már egyre többféle nagyképernyős eszközön használják. Mintegy 3 millió háztartásban található ilyen eszköz; a legelterjedtebb a PC, a háztartások 72 százalékában, de okostévé is van a háztartások közel 40 százalékában, táblagép pedig minden ötödik otthonban van. Emellett a háztartások 72 százalékában szokott egy vagy több családtag otthon internetezni okostelefonon.



A BellResearch kutatásából az is kiderül, hogy a felhasználók az otthoni internetet elsősorban információszerzésre, tájékozódásra (92 százalék), illetve a kapcsolattartás eszközeként (78 százalék) használják. Ezt követi a tartalomfogyasztás: az otthoni nettel rendelkező háztartások több mint kétharmada fogyaszt online videómegosztókon tartalmakat, mintegy fele pedig le is tölt filmet vagy zenét. Az online vásárlás/értékesítés, illetve bankolás, ügyintézés a háztartások nagyjából 40 százalékában jellemző otthoni internetes tevékenység, míg a tanulás és a munka körülbelül a harmadukban fordul elő - közölték.