Biden fehér felsőbbrendűségről beszél

Tovább fokozzák a cenzúrát a közösségi oldalak

A YouTube, a Twitch, a Microsoft, valamint a Facebook és az Instagram anyavállalata, a Meta csütörtökön bejelentette, hogy figyelni fogják és eltávolítják az állítólag gyűlöletkeltő és szélsőséges tartalmakat, miután Joe Biden amerikai elnök beszédében a fehér felsőbbrendűséget az Egyesült Államokban elharapózónak ábrázolta.



A Fehér Ház honlapja szerint a YouTube kiterjeszti az "erőszakos cselekményeket dicsőítő" tartalmak eltávolítását, és kampányt indít, hogy segítsen a fiatal felhasználóknak felismerni a "félretájékoztatás terjesztésére használt manipulációs taktikákat". A Twitch megkönnyíti a felhasználók számára a "gyűlölet és zaklatás" bejelentését, a Microsoft mesterséges intelligenciát fog használni a termékeit használók "hiteles erőszakos fenyegetéseinek felismerésére", a Meta pedig a Middlebury Institute of International Studies a szélsőségesség és terrorizmus elleni küzdelem központjával fog együttműködni, hogy "elemezze az erőszakos szélsőségesség tendenciáit és... segítsen a közösségeknek a leküzdésében".



Ezek a cégek már most is kiterjedt irányelvekkel rendelkeznek az állítólagos gyűlöletkeltő tartalmakkal kapcsolatban, de a liberálisok szerint az ilyen tartalmak még mindig terjednek, a konzervatívok pedig azt állítják, hogy ezeket az irányelveket politikai okokból történő megkülönböztetésre használják.



A legújabb cenzúra-törekvést akkor jelentették be, amikor Biden "United We Stand" címmel csúcstalálkozót tartott a Fehér Házban. Aktivisták, rendvédelmi és üzleti vezetők beszédei mellett Biden az eseményt arra használta fel, hogy a közösségi média fokozott cenzúrázására, a fegyverek ellenőrzésére és a "fehér fajgyűlölők" "mérgének és erőszakának" széles körű visszaszorítására szólítson fel.



Biden már régóta ragaszkodik ahhoz, hogy az ilyen szélsőségesek jelentik "a leghalálosabb terrorfenyegetést a hazában", és az elnök több nagy visszhangot kiváltó eseményre hivatkozott érvelésének megerősítésére, mint például a 2017-es járműtámadás a virginiai Charlottesville-ben, valamint a 2019-es texasi és az idei New York-i fehér fegyveresek által elkövetett faji indíttatású lövöldözések - ez utóbbit a gyilkos élőben közvetítette a Twitch-en.



Az FBI bűnügyi statisztikái azonban azt mutatják, hogy a fehér amerikaiak nem követnek el aránytalanul sok gyűlölet-bűncselekményt más rasszokhoz képest, és ők a legkevésbé valószínű demográfiai csoport, amely más rasszok ellen követ el emberölést. A fenti statisztikák nyers összegek, ami azt jelenti, hogy a fehérek és más rasszok közötti bűnözési arányok közötti különbség még szembetűnőbb, ha figyelembe vesszük, hogy a fehérek az USA lakosságának 58%-át teszik ki, a spanyolajkúak 18%-át, az afroamerikaiak 12,5%-át, az egyéb rasszok pedig 11,5%-át.