A 85 éves Silvio Berlusconi elindította saját TikTok-csatornáját: első videójában a fiatal választókat próbálta megszólítani - írta pénteken a The Guardian online kiadása.



Videójában a Forza Italia vezetője az íróasztala mögött ülve azt üzente a fiataloknak: "ti ötmillióan vagytok ezen a platformon, és ebből 60 százalék 30 évesnél fiatalabb, ezt persze egy kicsit irigylem tőletek", majd hozzátette: azért regisztrált a TikTokon, hogy elmondhassa az embereknek, hogyan tudná pártjával úgy átalakítani Olaszországot, hogy új esély nyíljon az álmaik valóra váltásához".



A korábbi háromszoros miniszterelnök jelenleg a politikai életbe való visszatérésén dolgozik, miután a Draghi-kormány júliusi lemondását követően szeptember 25-ére írták ki az általános választásokat. A közvéleménykutatások szerint pártja, a Forza Italia, valamint a Matteo Salvini irányította Liga és a Giorgia Meloni vezette Olasz Testvérekből álló jobboldali pártszövetség számít a választás esélyesének.



Berlusconi megjelenése a kínai tulajdonban álló TikTokon stratégiai jelentőségűnek számít, mivel Olaszországban 25-ről 18 éves korra csökkentették a szenátusi választásokon való részvétel alsó korhatárát. A módosításnak köszönhetően 4 millió fiatal felnőtt kap majd lehetőséget arra, hogy a felsőházba is választhasson képviselőket.



A második videójában Berlusconi viccet mesélt Vlagyimir Putyinról, Joe Bidenről és a pápáról, és alig egy nap leforgása alatt több mint 350 ezer követőt szerzett a közösségi oldalon. A TikTok felhasználói többségében tinédzserek, akik főleg táncosok, vagy divatcégek klipjeit nézik a közösségi oldalon.



Berlusconi nem az egyetlen olasz politikus, aki kedvet kapott a tiktokozáshoz, hogy megszólíthassa a fiatalokat: csütörtökön Matteo Renzi, a liberális Italia Viva párt vezetője is közzétette első videóját a platformon.



Renzi a "világ legszebb városa, Firenze volt polgármestereként és korábbi miniszterelnökként" mutatkozott be. Pártja, az Italia Viva a korábban általa vezetett Demokrata Párt és a Carlo Calenda vezette centristák egyesülésével jött létre.