Tech

Újabb kibertámadás érte a montenegrói kormányzati szerveket

Újabb, a korábbiaknál komolyabb kibertámadás érte a montenegrói kormányzati szerveket pénteken, a helyzet még nem állt helyre - közölte a montenegrói közszolgálati televízió szombaton.



A kormány tájékoztatása szerint pénteken több kormányzati szerv szerverét is lekapcsolták elővigyázatosságból, a lakosság és a vállalatok adatai nem kerültek veszélybe.



A biztonsági rendszer a montenegrói elektromos termelést számítógépes irányításról kézi vezérlésre kapcsolta, hogy megelőzzön egy, az ország egész áramhálózatát érintő esetleges támadást.



Széleskörű, és a néhány nappal korábbinál is komolyabb volt a támadás - közölték a hivatalos szervek.



Dritan Abazovic távozó miniszterelnök péntek estére összehívta a nemzetbiztonsági tanács ülését, amelyen úgy döntöttek, felállítanak egy munkacsoportot, amely a hasonló támadások megelőzésén fog dolgozni.



A múlt vasárnap is történt egy hasonló támadás, két nappal azt követően, hogy megbukott a Dritan Abazovic vezette kormány. Februárban, amikor Zdravko Krivokapic kormánya bukott meg a parlamenti bizalmi szavazáson, szintén komoly hekkertámadás érte a kormányzati szervereket.



A nemzetbiztonsági tanács példátlannak nevezte a mostani esetet. A távozó miniszterelnök szerint ezúttal is politikailag motivált támadásról van szó, amelynek a célja az ország destabilizálása.