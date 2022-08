Közösségi média

Furcsa hiba a Facebookon: átláthatatlanná vált a hírfolyam

Szerda reggel furcsa hibát jelentettek a Facebook felhasználói, aminek következtében a hírfolyamuk teljesen átláthatatlanná vált. 2022.08.24 10:42 ma.hu

Sokan tudhatják, hogy a Facebookon a celebek, közéleti szereplők oldalaira (a legtöbb esetben, ha nincs letiltva az adott illető) bárki írhat bejegyzést. Ezzel gyakran élni is szoktak a felhasználók, amivel semmi baj nem lenne alapvetően. Most viszont az a gond, hogy ezek a bejegyzések megjelennek még azoknak az embereknek a hírfolyamában is, akik azt a hirességet követik.



A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az emberek hírfolyamát telespammelik azok a posztok, amelyeket egy-egy híresség oldalára írnak más, számukra teljesen ismeretlen emberek - írja az Index.



A probléma magyar felhasználóknál is jelentkezett, bár nem minden esetben: van, akiknél az oldal teljesen normálisan működik most is. Nem egyértelmű, hogy pontosan mi okozza ezt a hibát, és egyelőre a Facebookot üzemeltető Meta sem adott ki közleményt a történtekkel kapcsolatban.



Külföldön egyébként a vicces kedvű felhasználók már mémet is alkottak a meghibásodással kapcsolatban. A képen egy pulykás szendvics látható, azzal a szöveggel együtt, hogy: "Ha látod ezt a képet, akkor oszd meg egy celeb Facebook-oldalán. Tartsuk mozgásban a pulykás szendvicset!"

What in the turkey sandwich is happening on Facebook? pic.twitter.com/6TlbsCmuvu — Kate (@ohmymrdarcy) August 24, 2022

De a mémgyárból előkerült már Will Smith néhány hónappal ezelőtti ikonikus pofonja is, a mostani helyzetre adaptálva.