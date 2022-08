Tech

Először a világon egy robot olyat művelt, ami az öntudatra ébredés első lépése

A testünkről alkotott elképzelésünk nem mindig helyes vagy reális, mint azt minden sportoló vagy divatértő ember tudja, de ez döntő tényező abban, hogyan viselkedünk a társadalomban. Az agyunk folyamatosan készen áll a mozgásra, miközben labdázunk vagy öltözködünk, hogy a testünket ütközés, botlás vagy elesés nélkül mozgatni tudjuk.



Az emberek már csecsemőkorban kialakítják a testmodelljeinket, de úgy tűnik, hogy a robotok is kezdik ugyanezt tenni. A Columbia mérnöki karának egy csapata nemrég mutatta be, hogy az általuk kifejlesztett robot képes volt megtanulni az egész testének modelljét a semmiből, emberi segítség nélkül. A kutatók a Science Robotics című szaklapban nemrég megjelent tanulmányban ismertették, hogyan épített fel robotjuk egy kinematikai modellt magáról, és hogyan használta ezt a modellt a mozgások megtervezéséhez, a célok eléréséhez és az akadályok kikerüléséhez különböző forgatókönyvekben. Még a testét ért sérüléseket is automatikusan felismerte és korrigálta.



A kutatók egy robotkart helyeztek el egy öt streaming videokamerát tartalmazó körben. A robot a kamerákon keresztül figyelte magát, miközben szabadon tekergőzött. Mint egy csecsemő, aki először fedezi fel magát a tükörteremben, a robot ágaskodott és forgolódott, hogy megtanulja, pontosan hogyan mozog a teste a különböző motoros parancsokra. Körülbelül három óra elteltével a robot megállt. Belső mély neurális hálózata megtanulta a robot motoros mozdulatai és a környezetében elfoglalt pozíció közötti kapcsolatot.



A robotok azon képessége, hogy mérnökök segítsége nélkül is képesek legyenek önmagukat modellezni, több okból is fontos: Nemcsak munkaerőt takarít meg, hanem lehetővé teszi a robot számára, hogy lépést tartson a saját kopásával, sőt, hogy felismerje és kompenzálja a sérüléseket. A szerzők szerint ez a képesség azért fontos, mert az autonóm rendszereknek nagyobb önállóságra van szükségük. Egy gyári robot például észlelhetné, hogy valami nem megfelelően mozog, és kompenzálhatná vagy segítséget hívhatna.



A munka része Lipson több évtizedes kutatásának, amelynek célja, hogy módot találjon arra, hogy a robotoknak valamiféle öntudatot adjon. "Az önmodellezés az öntudatosság egy primitív formája" - magyarázta. "Ha egy robot, állat vagy ember pontos önmodellel rendelkezik, akkor jobban tud működni a világban, jobb döntéseket tud hozni, és evolúciós előnyt élvez."



A kutatók tisztában vannak a korlátokkal, a kockázatokkal és az ellentmondásokkal, amelyek a gépeknek az öntudat révén nagyobb autonómiát biztosító önismerettel kapcsolatosak. Lipson gyorsan elismerte, hogy az a fajta öntudatosság, amelyet a tanulmányban demonstráltak, mint megjegyezte, "jelentéktelen az emberekéhez képest, de valahol el kell kezdeni. Lassan és óvatosan kell haladnunk, hogy a kockázatok minimalizálása mellett élvezhessük az előnyöket".