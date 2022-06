Tech

Orosz támadás érte Litvániát - bosszút álltak a kalinyingrádi blokádért

Az önjelölt "oroszbarát" hackercsoport, a Killnet hétfőn nagyszabású DDoS-támadással tett tönkre számos litván kormányzati és vállalati weboldalt, két nappal azután, hogy figyelmeztette Vilniust, hogy ha nem oldják fel a Kalinyingrád orosz exklávéhoz vezető vasúti és közúti folyosót, az ilyen támadáshoz vezet.



A hackerek azzal hencegtek, hogy több mint 1000 litván weboldalt támadtak meg. A jelentések szerint hétfőn nem vagy nem megfelelően működött többek között az ország állami adófelügyelete, a közigazgatási szolgáltatások integrált rendszere, a központi állami archívum, Vilnius és Kaunas városok honlapjai, a svéd Telia távközlési vállalat litvániai honlapja és a B1 nagy számviteli szolgáltató litvániai honlapja. Litvánia kiberbiztonsági ügynöksége azt állította, hogy péntektől kezdve a DDoS-támadások növekedését észlelte, amelyek kormányzati ügynökségeket, közlekedési szolgáltatásokat és a pénzügyi szektort célozták.



A hackerek a hétvégén több videót is közzétettek a közösségi médiában, amelyben figyelmeztették a vilniusi kormányt, hogy 48 órája van a Kalinyingrád elleni blokád feloldására, különben azt kockáztatják, hogy "a litván rendszer szívét érő", "több mint 500 vállalatot" érintő "célzott csapást mérnek". A "We Are Killnet" nevű Telegram-csoporthoz hétfő este küldött bejegyzésben fogadkoztak, hogy kedden folytatják a támadást.



Ugyanez a Telegram-csoport korábban megosztott egy listát a litván célzott webhelyekről, bár nem volt világos, hogy ez egy "kívánságlista" volt-e, vagy a felsorolt webhelyek mindegyikét feltörték valamikor. Néhány még mindig elérhető volt, míg mások hibásan működtek vagy egyáltalán nem voltak elérhetők. A hackercsoport állítólag arra ösztönzi az önkénteseket, hogy csatlakozzanak a DDoS-támadásokhoz, és a kár maximalizálása érdekében felsorolják a célpontok domain- és IP-címeit.



Gitanas Nauseda litván elnök vasárnap megduplázta a blokádot, és egy Facebook-bejegyzésben kijelentette, hogy "teljesen egyértelmű, hogy Litvániának végre kell hajtania és végre is fogja hajtani az uniós szankciókat". Mind Litvánia, mind az EU ragaszkodott ahhoz, hogy Vilnius a blokk követelései szerint jár el, és nem nemzeti szintű döntést kényszerít ki.



Moszkva többször is követelte a blokád feloldását, a nemzetközi jog megsértésének nevezve azt, figyelmeztetve, hogy a szankciókkal sújtott áruk tranzitjának tilalmának fenntartása "súlyos negatív hatással lesz Litvánia népére". Bár Kalinyingrád Oroszország része, Litvánia és Lengyelország az ország többi része között helyezkedik el, ami azt jelenti, hogy az egyetlen nyitott útvonal a tengeren keresztül vezet.



A Killnet márciusban bukkant fel, Oroszország "barátjaként" mutatkozott be, és megtámadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, a Jobboldali Szektor és az Anonymous hackercsapat honlapjait.