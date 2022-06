Internet

Szerdán megszűnik az Internet Explorer böngésző támogatása

Megszünteti június 15-től a Microsoft az Internet Explorer (IE) internetböngésző támogatását, és a böngészőt a Windows 10 legtöbb verziójából el is távolítják - emlékeztett a redmondi székhelyű techóriás kedden.



A Microsoft tavaly jelentette be az IE fokozatos visszavonását és már 2021-ben megkezdte a kivezetés folyamatát, jóllehet az IE-alapú webhelyeket és alkalmazásokat, beleértve a biztonsági frissítéseket a beépített IE-móddal rendelkező, gyorsabb és biztonságosabb Microsoft Edge továbbra is automatikusan támogatja.



Az IE-t először a Windows 95 operációs rendszerhez tartozó kiegészítőként adták ki, és sokáig a legnépszerűbb böngészőnek számított: 2003-ban a felhasználási aránya mintegy 95 százalékos volt. A Firefox 2004-es, majd a Google Chrome 2008-as indulásával, illetve a mobiltelefonos alkalmazások elterjedésével - amelyek nem támogatták a böngészőt - a népszerűsége jelentősen visszaesett.



A vállalat 2016-ban felhagyott az IE fejlesztésével, a Windows 11 operációs rendszerben pedig a böngésző már nincs benne.