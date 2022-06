Tudomány

Az űrből érkező furcsa rádiókitörés új kérdéseket vet fel

Csillagászok már a második esetét megfigyelték egy rendkívül aktív, ismétlődő gyors rádiókitörésnek (FRB), amelynek kompakt forrása a kitörések között gyengébb, de tartósan fennálló rádiósugárzás. A felfedezés új kérdéseket vet fel ezeknek a rejtélyes objektumoknak a természetével kapcsolatban, valamint azzal kapcsolatban, hogy mennyire hasznosak a galaxisközi tér természetének tanulmányozására szolgáló eszközként. A tudósok a Nemzeti Tudományos Alapítvány Karl G. Jansky Very Large Array (VLA) és más teleszkópok segítségével tanulmányozták az először 2019-ben felfedezett objektumot.



Az FRB 190520 nevű objektumot az ötszáz méteres apertúrájú gömb rádióteleszkóp (FAST) találta Kínában. Az objektum kitörése 2019. május 20-án következett be, és az említett teleszkóp adataiban még az év novemberében találták meg. A FAST-tal végzett utólagos megfigyelések azt mutatták, hogy sok más FRB-től eltérően ez gyakori, ismétlődő rádióhullám-robbanásokat bocsát ki.



A VLA-val 2020-ban végzett megfigyelések pontosan meghatározták az objektum helyét, és ez lehetővé tette, hogy a hawaii Subaru teleszkóppal végzett látható fényű megfigyelések kimutassák, hogy az objektum egy törpegalaxis peremén található, közel 3 milliárd fényévre a Földtől. A VLA-megfigyelések azt is megállapították, hogy az objektum a kitörések között folyamatosan gyengébb rádióhullámokat bocsát ki.



"Ezek a jellemzők miatt ez az objektum nagyon hasonlít a legelső FRB-re, amelynek a helyét - szintén a VLA segítségével - még 2016-ban határoztuk meg" - mondta Casey Law, a Caltech munkatársa. Az a fejlemény nagy áttörést jelentett, mivel először adott információt egy FRB környezetéről és távolságáról. Azonban az ismétlődő kitörések és a kitörések közötti tartós rádiósugárzás kombinációja, amely egy kompakt régióból származik, megkülönböztette az FRB 121102 nevű 2016-os objektumot az összes többi ismert FRB-től, egészen mostanáig.



"Most már kettő ilyen van, és ez felvet néhány fontos kérdést" - mondta Law. Law egy nemzetközi csillagászcsoport tagja, amely a Nature című folyóiratban számol be eredményeiről.



Az FRB 190520 és az FRB 121102, valamint a többi FRB közötti különbségek megerősítik azt a korábban felvetett lehetőséget, hogy két különböző típusú FRB létezhet.



"Vajon azok, amelyek ismétlődnek, különböznek azoktól, amelyek nem ismétlődnek? Mi a helyzet a tartós rádiósugárzással - az közös?" - mondta Kshitij Aggarwal, a Nyugat-Virginiai Egyetem (WVU) végzős hallgatója.



A csillagászok azt feltételezik, hogy vagy két különböző mechanizmus hozhat létre FRB-ket, vagy az őket létrehozó objektumok különbözőképpen viselkednek fejlődésük különböző szakaszaiban. Az FRB-k forrásainak vezető jelöltjei a szupersűrű neutroncsillagok, amelyek egy masszív csillag szupernóva-robbanása után maradnak meg, vagy az ultraerős mágneses mezővel rendelkező neutroncsillagok, az úgynevezett magnetárok.

Az FRB 190520 egyik jellemzője megkérdőjelezi az FRB-k hasznosságát a Föld és a Föld közötti anyag tanulmányozásának eszközeként. A csillagászok gyakran elemzik a közbeeső anyag hatását a távoli objektumok által kibocsátott rádióhullámokra, hogy megismerjék magát a vékony anyagot. Az egyik ilyen hatás akkor lép fel, amikor a rádióhullámok olyan téren haladnak át, amely szabad elektronokat tartalmaz. Ebben az esetben a magasabb frekvenciájú hullámok gyorsabban terjednek, mint az alacsonyabb frekvenciájúak.



Ez a szórásnak nevezett hatás mérhető, hogy meghatározzuk az elektronok sűrűségét az objektum és a Föld közötti térben, vagy - ha az elektronsűrűség ismert vagy feltételezett - durva becslést adjunk az objektum távolságáról. A hatást gyakran használják a pulzárok távolságának becslésére.



Az FRB 190520 esetében ez nem működött. A galaxis fényének az Univerzum tágulása okozta Doppler-eltolódásán alapuló független távolságmérés a galaxist közel 3 milliárd fényévre helyezte a Földtől. A kitörés jele azonban olyan mértékű szóródást mutat, amely általában nagyjából 8-9,5 milliárd fényévnyi távolságot jelezne.



"Ez azt jelenti, hogy az FRB közelében rengeteg anyag van, ami megzavarná azokat a kísérleteket, amelyekkel a galaxisok közötti gázmennyiséget akarnák mérni" - mondta Aggarwal. "Ha ez másoknál is így van, akkor nem számíthatunk arra, hogy az FRB-ket kozmikus mérceként használjuk" - tette hozzá.



A csillagászok feltételezése szerint az FRB 190520 egy "újszülött" lehet, amelyet még mindig sűrű anyag vesz körül, amelyet a neutroncsillagot hátrahagyó szupernóva-robbanás dobott ki. Ahogy ez az anyag idővel eloszlik, a kitörési jelek szórása is csökken. Az "újszülött" forgatókönyv szerint az ismétlődő kitörések a fiatalabb FRB-k jellemzői is lehetnek, és a kor előrehaladtával csökkenhetnek.



"Az FRB-mező jelenleg nagyon gyorsan mozog, emiatt szinte havonta jönnek ki új felfedezések. Azonban még mindig akadnak nagy kérdések és ez az objektum kihívást jelentő nyomokat ad nekünk ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban" - mondta Sarah Burke-Spolaor, a WVU munkatársa.