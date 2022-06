Időjárás

Nem érdemes túl komolyan venni a Medárd-napi jóslatokat

A hiedelem szerint, ha június 8-án, vagyis Medárd napján esik, akkor utána 40 napig esni fog, míg ellenkező esetben 40 napos szárazság várható. 2022.06.09

Az elmúlt 100 év időjárási adatai nem igazolják a legismertebb népi megfigyelést – ez derül ki a legnagyobb magyar big data cég munkatársai által végzett elemzés eredményéből. A Starschema adattudósai arra a következtetésre jutottak, hogyha Medárd napján esik, az nem befolyásolja szignifikánsan az esős napok átlagos számát az azt követő időszakban.



A népi megfigyeléshez vezető egyik tényező egy markáns meteorológiai jelenség, a nyári monszun, amely Dél- és Délkelet-Ázsia mellett enyhébb változatban Európában, így hazánkban is gyakran előfordul. A kontinens belső területei június kezdetére felmelegednek, a felfelé áramló meleg levegő helyébe pedig az Atlanti-óceán irányából páradús légtömegek érkeznek, amelyek nyár elején esős időjárást okoznak. Elsősorban ez a folyamat a magyarázat arra, hogy a június a legcsapadékosabb hónap Magyarországon. Kézenfekvő összefüggés, hogyha június elején esős időszak köszönt be, akkor megnő az esélye annak, hogy június 8-án is esik. Vagy a hónap bármely más napján.



Röviden így lehet összefoglalni annak az elemzőmunkának az eredményét, amelyet a Starschema munkatársai végeztek. A legnagyobb magyar big data cég adattudósai 100 évre visszamenőleg több magyar nagyváros esetében is megvizsgálták az OMSZ Meteorológiai Adattárában szabadon elérhető időjárási adatokat. Általános következtetésük az, hogy egy csapadékos június 8-át nem követ szignifikánsan több esőnap, mint egy szárazat.



Budapesten például 1922 és 2021 között összesen 35 alkalommal fordult elő, hogy Medárd-napján esett. Ezekben az esetekben a 40 napos időszakon belül regisztrált esőnapok átlagos száma 14, míg a száraz június 8-át követő esőnapoké is megközelítőleg ennyi, 13.

De nem csak ez az egy szempont, ami alapján megkérdőjelezhető a Medárd-napi jóslatok pontossága. A budapesti adatsort vizsgálva kiderül, hogy az elmúlt 100 évben 14 alkalommal fordult elő, hogy egy száraz június 8-át követően – a hiedelemre alapozott várakozásokkal szemben – kiugróan nagy mennyiségű csapadék esett. 1926. június 8-át ebből a szempontból külön is érdemes kiemelni, hiszen 100 év alatt ezután számlálták meg a legtöbb esős napot, összesen 24-et (192,6 mm csapadékkal).



Ellenkező előjellel is jó néhány példát találunk: 1922 és 2021 között 6 olyan esős Medárd-napot regisztráltak a fővárosban, amit messze átlag alatti csapadékot hozó, aszályos időszak követett. Legutóbb 2011-ben, amikor egy esős június 8-a után 40 nap alatt mindössze 17 mm csapadék esett.



Az igazsághoz hozzátartozik, hogy akadnak Medárd-napi telitalálatok is. A fővárosnál maradva ezek közül az esős 1999. június 8-a emelkedik ki, amelyet követően 40 nap alatt összesen 277 mm csapadék esett (17 esős napon). Egy másik oldali példa a csontszáraz 1976. június 8-a, amely után 40 nap alatt mindössze 11 mm csapadékot regisztráltak.