Okosszélvédőt fejlesztettek a salgótarjáni Salgglas Zrt.-nél

2022.06.05 11:40 MTI

Okosszélvédőt fejlesztett a salgótarjáni Salgglas Zrt. vezette konzorcium, a közel másfél milliárd forint összköltségű projektet a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) támogatta - közölte a cég az MTI-vel.



Mint írták, az úttörő megoldás lehetővé teszi, hogy egy jármű szélvédője kijelzőként is tudjon funkcionálni, így tartalmakat lehessen megjeleníteni a teljes felületén. Kétféle prototípust is létrehoztak: a "demobox" egy könnyen szállítható szimulátor, a másik pedig egy ténylegesen működő Jeep Wrangler-be épített szélvédő.



A Salgglas Zrt., a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és a TravelSoft Online Kft. 977,9 millió forint uniós támogatást nyert a GINOP "K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések" című pályázatán az egymilliárd 417 millió forintos fejlesztéshez.



A két hardvert a 2021. évi Automotive Hungary Expo-n mutatták be a Salgglas standján, ahol három napig folyamatosan tesztelhették a felhasználók.



A cég közlése szerint számos szoftveres újdonságot is rejtenek a prototípusok. Ilyen az újfajta gesztusvezérlés, a különböző fénykitakarási lehetőségek (vakító fények semlegesítése), vagy például a kevert valóság megjelenése, amely kiegészíti a szabad szemmel látott valóságot rossz látási viszonyok között. A rendszerrel a vezető számára egyetlen veszélyforrás sem marad láthatatlan - tették hozzá.



A Salgglas Zrt. több mint 120 éves üveggyártási tapasztalatot és hagyományt ápolva működik Salgótarjánban. A nyilvános cégadatok szerint a 371 embert foglalkoztató társaság 2021. évi árbevétele 17,761 milliárd (2020. évi árbevétele 18,69 milliárd) forint volt, ebből az export árbevétel 9,243 milliárd. A 2021-es üzleti évet 471 millió forintos veszteséggel zárta a társaság. A Salgglas egyebek mellett az Audi, a BMW, a Mercedes márkák autóihoz gyárt szélvédőket.