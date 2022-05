Tech

IoT megoldások kiállítását és versenyét rendezik Budapesten

IoT megoldások kiállítását, konferenciáját és versenyét rendezi meg második alkalommal a MOHAnet Mobilsystems Zrt. május 25-26-án, a seregszemlén közel 30 hazai és külföldi vállalat vesz részt és mutatja be "okos megoldását" az újpesti UP Rendezvénytérben - közölték a szervezők az MTI-vel.



A Yettel IoT Live Show elnevezésű szakmai rendezvény egyik izgalmas pontja lesz az IoT Nagydíj, amelyen számos vállalat méri össze M2M - Machine to Machine, azaz a gépek közötti adatáralmáson alapuló technológiai fejlesztését. A verseny összdíjazása 3 millió forint, arra a kiállítók mellett bármely piaci szereplő beadhatja pályázatát.



Mint írták, az IoT (Internet of Thigs - dolgok internete) megoldások az élet részévé váltak, a privátszférában és a munkakörnyezetben is egyre több az olyan alkalmazás, amely online, a gépek kommunikációja által nyújt segítséget vagy támogatást a hétköznapokban.



A rendezvény szakít a hagyományos iparági kiállítások felépítésével: egy iparágat legfeljebb két vállalat képviselhet, így a kiállítói réteg nem egy szektorra fókuszál, ezzel számos területbe betekintést nyerhetnek az esemény látogatói - mondta az MTI-nek Havasi Zoltán, a főszervező MOHAnet Mobilsystems Zrt. vezérigazgatója. Hozzátette: kezdeményező szerepet vállalnak az IoT technológia hazai képviselőinek aktív népszerűsítésében, ennek érdekében alapították meg a Dolgok Internete Szakmai Közösséget.



Fülöp Gábor, a Yettel Magyarország üzleti értékesítési és marketing igazgatója, a verseny zsűribizottságának elnöke azt közölte: a legfrissebb mobilpiaci jelentés alapján a Yettel 40 százalékos részesedéssel Magyarországon piacvezető az aktív M2M kártyák területén. A növekedéshez elengedhetetlennek nevezte a kapcsolatfelvételt az új, innovatív partnerekkel, ennek a fóruma az IoT Live Show.



A Yettel IoT Live Show-ra a belépés ingyenes, mindössze egy előzetes regisztrációra van szükség, amelyet a látogatók a www.iotliveshow.hu honlapon tehetnek meg. A rendezvény online is követhető lesz, amelyre szintén a weboldalon jelentkezhetnek az IoT megoldások iránt érdeklődők.