Tech

Megdöbbentő képsorok: összecsapások a kínai MacBook gyárban

A tajvani Economic Daily arról számolt be, hogy több száz MacBook Pro munkás mászott át az őket benntartani hivatott kordonokon. Ez akkor történt, amikor a szüneten lévő munkások nem kaptak engedélyt arra, hogy visszatérjenek a munkásszállóra pihenni.



A Bloomberg szerint ez nem más, mint a kínai kormány elszigetelési politikájának komoly következménye.



A Quanta Computer tulajdonában lévő üzem szigorúan zárt körülmények között működik, amelyek még az Apple-termékeket gyártó számos további üzemben alkalmazott zárt gyártási rendszernél is keményebb.

Míg a legtöbb ország elfogadja, hogy meg kell tanulnunk együtt élni a COVID-19 vírussal, a kínai kormány úgy véli, hogy a fertőzést teljesen ki kell irtani az országból. Szigorú lezárásokat alkalmaz, ha egy városban akár csak egy maroknyi esetet is felfedeznek.



Csak ezen a héten Zhengzhou - amelyet iPhone Citynek neveznek, mivel itt található a világ legnagyobb iPhone-gyára - zárlatot rendelt el.



A gyártóüzemek bezárásának elkerülése érdekében "zártkörű" gyártási folyamatokat engedélyeztek. Ilyenkor a dolgozók a telephelyen lévő kollégiumokban laknak, és egyikük sem léphet be vagy hagyhatja el a létesítményt egy-egy hónapig vagy annál hosszabb ideig. Az Apple azt remélte, hogy ezzel a megközelítéssel meg tudja védeni az iPhone 14 gyártását azáltal, hogy még azelőtt toborozza a munkásokat, mielőtt szükség lenne rájuk, de ezt a tervet most felfüggesztették.